Сирський інспектував частини ЗСУ на Курахівському та Покровському напрямках

Підрозділи Сил оборони України на Покровському та Курахівському напрямках додатково забезпечать резервами, боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив під час робочої поїздки на Донеччину.

Сирський на Донеччині: які рішення ухвалить Головнокомандувач

Під час перебування у Донецькій області головнокомандувач особисто поспілкувався з командирами, які безпосередньо ведуть бій.

За його словами, головна мета поїздки - розв'язати проблемні питання та надати всебічну допомогу.

За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Стійкість і відвага наших захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він підкреслив, що Сили оборони продовжують стримувати ворога й завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці й подякував воїнам за стійкість і хоробрість.

Сирсьий на Донеччині

Українські воїни продовжують успішно знищувати сили ворога

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив ураження 129 артилерійських систем російських окупантів, 221 одиниці ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника.

Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності.

За словами Олександра Сирського, попри непрості погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою.