Сирський інспектував частини ЗСУ на Курахівському та Покровському напрямках

Підрозділи Сил оборони України на Покровському та Курахівському напрямках додатково забезпечать резервами, боєприпасами, озброєнням і військовою технікою. Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив під час робочої поїздки на Донеччину.
Головні тези:
- Олександр Сирський особисто перевірив готовність частин ЗСУ на Курахівському та Покровському напрямках.
- На Донеччині відбулася робоча поїздка головнокомандувача, під час якої були прийняті важливі рішення щодо підсилення підрозділів резервами та озброєнням.
- За словами Сирського, українські військові продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат.
Сирський на Донеччині: які рішення ухвалить Головнокомандувач
Під час перебування у Донецькій області головнокомандувач особисто поспілкувався з командирами, які безпосередньо ведуть бій.
За його словами, головна мета поїздки - розв'язати проблемні питання та надати всебічну допомогу.
Він підкреслив, що Сили оборони продовжують стримувати ворога й завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці й подякував воїнам за стійкість і хоробрість.
Українські воїни продовжують успішно знищувати сили ворога
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив ураження 129 артилерійських систем російських окупантів, 221 одиниці ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника.
Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності.
За словами Олександра Сирського, попри непрості погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою.
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