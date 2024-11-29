Сырский инспектировал части ВСУ на Кураховском и Покровском направлениях
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский инспектировал части ВСУ на Кураховском и Покровском направлениях

Александр Сырский
Сырский
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Подразделения Сил обороны Украины на Покровском и Кураховском направлениях дополнительно обеспечат резервами, боеприпасами, вооружением и военной техникой. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил во время рабочей поездки в Донецкую область.

Главные тезисы

  • Александр Сырский осуществил инспекцию частей ВСУ на Кураховском и Покровском направлениях.
  • Приняты решения по усилению подразделений резервами, боеприпасами и вооружением.
  • Украинские военные продолжают успешно сдерживать врага и наносить тяжелые потери.
  • Силы обороны Украины активно используют беспилотные системы для эффективного проведения операций.
  • Александр Сырский подтвердил поражение значительной части артиллерийских систем и вражеского вооружения.

Сырский в Донецкой области: какие решения примет Главнокомандующий

Во время пребывания в Донецкой области главнокомандующий лично пообщался с командирами, непосредственно ведущими бой.

По его словам, главная цель поездки — решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь.

По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике и поблагодарил воинов за стойкость и храбрость.

Сырский на Донеччине

Украинские воины продолжают успешно уничтожать силы врага

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил поражение 129 артиллерийских систем российских оккупантов, 221 единицы вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника.

Особая благодарность экипажам 414 полка БПС КСО, 412 батальона БПС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности.

По словам Александра Сырского, несмотря на непростые погодные условия, подразделения беспилотных систем ВС Украины продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя.

Эффективнее всего себя проявили беспилотные авиационные комплексы — ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7 тыс миссий.

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