Сырский инспектировал части ВСУ на Кураховском и Покровском направлениях

Подразделения Сил обороны Украины на Покровском и Кураховском направлениях дополнительно обеспечат резервами, боеприпасами, вооружением и военной техникой. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил во время рабочей поездки в Донецкую область.
Главные тезисы
- Александр Сырский осуществил инспекцию частей ВСУ на Кураховском и Покровском направлениях.
- Приняты решения по усилению подразделений резервами, боеприпасами и вооружением.
- Украинские военные продолжают успешно сдерживать врага и наносить тяжелые потери.
- Силы обороны Украины активно используют беспилотные системы для эффективного проведения операций.
- Александр Сырский подтвердил поражение значительной части артиллерийских систем и вражеского вооружения.
Сырский в Донецкой области: какие решения примет Главнокомандующий
Во время пребывания в Донецкой области главнокомандующий лично пообщался с командирами, непосредственно ведущими бой.
По его словам, главная цель поездки — решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь.
Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике и поблагодарил воинов за стойкость и храбрость.
Украинские воины продолжают успешно уничтожать силы врага
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил поражение 129 артиллерийских систем российских оккупантов, 221 единицы вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника.
Особая благодарность экипажам 414 полка БПС КСО, 412 батальона БПС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности.
По словам Александра Сырского, несмотря на непростые погодные условия, подразделения беспилотных систем ВС Украины продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя.
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