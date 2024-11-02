Сырский назвал два главных преимущества армии РФ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что российские захватчики ведут активные штурмовые действия сразу на нескольких направлениях фронта, а ситуация на поле боя остается сложной.
Главные тезисы
- Армия РФ имеет преимущество в воздухе и артиллерии, что затрудняет ситуацию для украинских защитников.
- Сил обороны Украины нуждаются в неотложной поддержке для сдерживания российских захватчиков на фронте.
- В течение 1 ноября украинские войска отразили многочисленные атаки и нанесли врагу значительные потери.
Сырский описал ситуацию на фронте
Новыми подробностями главнокомандующий ВСУ поделился во время телефонной беседы с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном.
Сырский также отметил, что в настоящее время у армии РФ есть преимущество в воздухе и артиллерии.
По словам Александра Сырского, он выразил благодарность генералу Чарльзу Брауну и правительству США за новый важный пакет военной помощи и последовательную поддержку Украины.
Кроме того, указано, что глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США заверил в полной поддержке Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в нашей борьбе с российским агрессором.
Что еще известно о ситуации на фронте
В течение 1 ноября произошло 145 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
За прошедшие сутки враг ударил по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 6 ракетами, а также нанес 73 авиаудара, в том числе сбросил 116 КАБ.
Более того, указано, что армия РФ произвела 3674 обстрела, из них 106 — из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, указано, что 1 ноября украинские воины поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, 3 района сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, один состав из БПЛА и еще один пункт управления армии РФ.
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