Сырский назвал два главных преимущества армии РФ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что российские захватчики ведут активные штурмовые действия сразу на нескольких направлениях фронта, а ситуация на поле боя остается сложной.

Сырский описал ситуацию на фронте

Новыми подробностями главнокомандующий ВСУ поделился во время телефонной беседы с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном.

Сырский также отметил, что в настоящее время у армии РФ есть преимущество в воздухе и артиллерии.

Враг не прекращает штурмовые действия на нескольких направлениях, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах. Подробно обсудили неотложные потребности Сил обороны Украины для сдерживания российских окупантов и последующие этапы военной поддержки. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Александра Сырского, он выразил благодарность генералу Чарльзу Брауну и правительству США за новый важный пакет военной помощи и последовательную поддержку Украины.

Кроме того, указано, что глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США заверил в полной поддержке Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в нашей борьбе с российским агрессором.

Фото: t.me/osirskiy

Что еще известно о ситуации на фронте

В течение 1 ноября произошло 145 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

За прошедшие сутки враг ударил по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 6 ракетами, а также нанес 73 авиаудара, в том числе сбросил 116 КАБ.

Более того, указано, что армия РФ произвела 3674 обстрела, из них 106 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Краснополье, Большая Писаревка, Журавка, Хотинь, Турья, Мирополье, Дергачи, Купянск, Бочково, Резниково, Гоптовка, Калиново, Ольховатка, Надежда, Северск, Торецк, Константиновка, Александрополь, Старая Николаевка, Миролюбовка, Курахово, Дальнее, Сухие Яли, Большая Новоселка, Новоандреевка. Поделиться

Кроме того, указано, что 1 ноября украинские воины поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, 3 района сосредоточения личного состава, один пункт управления БПЛА, один состав из БПЛА и еще один пункт управления армии РФ.