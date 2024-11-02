Это единственный способ. Кадыров якобы отменил приказ "не брать пленных"

Ставленик российского диктатора в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что он отменил приказ "не брать пленных" бойцов Сил обороны Украины на поле боя. Он цинично соврал, что решил это сделать, поскольку получил много писем от украинцев.
Главные тезисы
- Кадыров придумал, что ему пишут письма тысячи украинцев.
- Атака дронов на Российский университет спецназа в Чечне стала своеобразным вызовом для России.
- Дезинформация и угрозы со стороны Рамзана Кадырова указывают на напряженную ситуацию в регионе.
Кадыров снова изменил свое решение
Что важно понимать, приказ "не брать пленных" приспешник российского диктатора принял якобы на фоне атаки дронов на здание Российского университета спецназа имени Путина в Чечне.
Одна сейчас он резко изменил свою позицию, поскольку якобы получил более двух тысяч писем от жителей Украины.
Следует обратить внимание на то, что ни одного фотодоказательства Кадыров не предоставил.
По его словам, это письма разного содержания, которые ему написали украинские женщины, а также, мол, сами бойцы ВСУ.
Что известно об атаке дронов в Чечне
В октябре беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Целью для ударных дронов стал Российский университет спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе.
Согласно данным украинских журналистов, ссылающихся на свои источники в спецслужбах, БПЛА могли запустить из Дагестана.
Сам Рамзан Кадыров, реагируя на эту атаку, пригрозил "возмездием" виновным в ударе и приказал "не брать пленных".
Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что это было своеобразное поздравление для "кадыровцев".
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