Это единственный способ. Кадыров якобы отменил приказ "не брать пленных"

Ставленик российского диктатора в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что он отменил приказ "не брать пленных" бойцов Сил обороны Украины на поле боя. Он цинично соврал, что решил это сделать, поскольку получил много писем от украинцев.

Кадыров снова изменил свое решение

Что важно понимать, приказ "не брать пленных" приспешник российского диктатора принял якобы на фоне атаки дронов на здание Российского университета спецназа имени Путина в Чечне.

Одна сейчас он резко изменил свою позицию, поскольку якобы получил более двух тысяч писем от жителей Украины.

Следует обратить внимание на то, что ни одного фотодоказательства Кадыров не предоставил.

По его словам, это письма разного содержания, которые ему написали украинские женщины, а также, мол, сами бойцы ВСУ.

Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться живым для тех, кого отправляют в окопы против своего желания... Приказ "не брать пленных" отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую, — цинично заявил Кадыров. Поделиться

Фото: скриншот

Что известно об атаке дронов в Чечне

В октябре беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Целью для ударных дронов стал Российский университет спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе.

Согласно данным украинских журналистов, ссылающихся на свои источники в спецслужбах, БПЛА могли запустить из Дагестана.

Те разборки, которые были в Москве недавно, в бизнес-центре и т.д. Они все между собой связаны, — заявил анонимный источник. Поделиться

Сам Рамзан Кадыров, реагируя на эту атаку, пригрозил "возмездием" виновным в ударе и приказал "не брать пленных".