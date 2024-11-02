Це єдиний спосіб. Кадиров нібито скасував наказ "не брати полонених"

Ставленик російського диктатора у Чечні Рамзан Кадиров заявив, що він скасовує наказ "не брати полонених" бійців Сил оборони України на полі бою. Він цинічно збрехав, що вирішив це зробити, оскільки отримав багато листів від українців.
Головні тези:
- Кадиров вигадав, що йому пишуть листи тисячі українців.
- Атака дронів на Російський університет спецназу в Чечні стала своєрідним викликом для Росії.
- Дезінформація та погрози з боку Рамзана Кадирова вказують на напружену ситуацію в регіоні.
Кадиров знову змінив своє рішення
Що важливо розуміти, наказ “не брати полонених” поплічник російського диктатора ухвалив нібито на тлі атаки дронів на будівлю Російського університету спецназу імені Путіна у Чечні.
Одна зараз він різко змінив свою позицію, адже нібито отримав понад дві тисячі листів від мешканців України.
Варто звернути увагу на те, що жодного фотодоказу Кадиров не надав.
За його словами, це листи різного змісту, які йому написали українські жінки, а також, мовляв, самі ж бійці ЗСУ.
Що відомо про атаку дронів у Чечні
У жовтня безпілотники вперше атакували територію Чечні. Ціллю для ударних дронів став Російський університет спецназу (РУС) імені Путіна в Гудермесі.
Згідно з даними українських журналістів, які посилаються на свої джерела в спецслужбах, БПЛА могли запустити з Дагестану.
Сам Рамзан Кадиров, реагуючи на цю атаку, пригрозив "відплатою" винним в ударі і наказав "не брати полонених".
Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що це було своєрідне привітання для "кадирівців".
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