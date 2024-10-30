Атака дронів по університету спецназу Кадирова — зʼявилися супутникові фото

Зʼявилися супутникові знімки після атаки дронів на університет спецназу в місті Гудермес Чеченської Республіки. На знімках можна побачити дим від пожежі.

З'явилося фото із супутника після атаки дрона на університет спецназу Кадирова

На опублікованому знімку можна побачити дим, що піднімається від даху університету.

За версією журналістів, йдеться про українську атаку — першу за час повномасштабної війни в Україні по цілі на території Чечні.

За даними росЗМІ, з початку масштабного вторгнення в Україну на базі університету нібито вже встигли пройти підготовку понад 19 тисяч добровольців.

Що відомо про атаку дронів на російський університет спецназу в Чечні

Як повідомив Кадиров, о 6:30 ранку в Гудермесі внаслідок нібито атаки безпілотників загорівся дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу.

Кадиров зазначив, що жертв і постраждалих немає, пожежу ліквідували.

На атаку на університет спецназу глави Кремля Рамзана Кадирова відреагував голова ЦПД Андрій Коваленко, опублікувавши фото пожежі.

Слідчі органи зайнялися розслідуванням події та встановленням причетних до злочину осіб. Діяльність РУС не припинено, всі служби працюють у штатному режимі, — заявив Кадиров. Поширити

Пізніше Кадиров заявив, що на території російського університету нібито були українські військовополонені, які там загинули.

Україна не коментувала заяви Кадирова.