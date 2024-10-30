Атака дронов по университету спецназа Кадырова — появились спутниковые фото

Появились спутниковые снимки после атаки дронов на университет спецназа в Гудермесе Чеченской Республики. На снимках можно увидеть дым от пожара.
Главные тезисы
- На спутниковых снимках виден дым и огонь после атаки дронов на университет спецназа в Чечне.
- Глава ЦПИ Андрей Коваленко отреагировал на происшествие, опубликовав фото пожара.
- Рамзан Кадыров заявил об отсутствии жертв и пострадавших в результате атаки.
- Следственные органы начали расследование и устанавливают причастных к преступлению лиц.
- По версии журналистов, это первая украинская атака во время войны в Украине по цели на территории Чечни.
Появилось фото со спутника после атаки дрона в университет спецназа Кадырова
На опубликованном снимке можно увидеть поднимающийся от крыши университета дым.
По версии журналистов, речь идет об украинской атаке — первой во время полномасштабной войны в Украине по цели на территории Чечни.
Что известно об атаке дронов на российский университет спецназа в Чечне
Как сообщил Кадыров, в 6:30 утра в Гудермесе в результате якобы атаки беспилотников загорелась крыша пустого здания на территории российского университета спецназа.
Кадыров отметил, что жертв и пострадавших нет, пожар был ликвидирован.
На атаку на университет спецназа главы Кремля Рамзана Кадырова отреагировал глава ЦПИ Андрей Коваленко, опубликовав фото пожара.
Позже Кадыров заявил, что на территории российского университета якобы были украинские военнопленные, погибшие там.
Украина не комментировала заявление Кадырова.
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