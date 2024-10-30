Атака дронов по университету спецназа Кадырова — появились спутниковые фото

Появились спутниковые снимки после атаки дронов на университет спецназа в Гудермесе Чеченской Республики. На снимках можно увидеть дым от пожара.

Появилось фото со спутника после атаки дрона в университет спецназа Кадырова

На опубликованном снимке можно увидеть поднимающийся от крыши университета дым.

По версии журналистов, речь идет об украинской атаке — первой во время полномасштабной войны в Украине по цели на территории Чечни.

Что известно об атаке дронов на российский университет спецназа в Чечне

Как сообщил Кадыров, в 6:30 утра в Гудермесе в результате якобы атаки беспилотников загорелась крыша пустого здания на территории российского университета спецназа.

Кадыров отметил, что жертв и пострадавших нет, пожар был ликвидирован.

На атаку на университет спецназа главы Кремля Рамзана Кадырова отреагировал глава ЦПИ Андрей Коваленко, опубликовав фото пожара.

Следственные органы занялись расследованием происшествия и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не прекращена, все службы работают в штатном режиме, — заявил Кадыров. Поделиться

Позже Кадыров заявил, что на территории российского университета якобы были украинские военнопленные, погибшие там.

Украина не комментировала заявление Кадырова.