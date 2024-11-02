Сирський назвав дві головні переваги армії РФ на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що наразі російські загарбники ведуть активні штурмові дії одразу на кількох напрямках фронту, а ситуація на полі бою залишається складною.

Сирський описав ситуацію на фронті

Новими подробицями головнокомандувач ЗСУ поділився під час телефонної бесіди з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.

Сирський також наголосив, що наразі в армії РФ є перевага у повітрі та артилерії.

Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах. Детально обговорили нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Олександра Сирського, він висловив вдячність генералу Чарльзу Брауну й уряду США за новий важливий пакет військової допомоги та за послідовну підтримку України.

Окрім того, наголошується, що очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором.

Фото: t.me/osirskiy

Що ще відомо про ситуацію на фронті

Протягом 1 листопада відбулося 145 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Минулої доби ворог вдарив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 6 ракетами, а також завдав 73 авіаудари, зокрема, скинув 116 КАБ.

Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила 3674 обстріли з них 106 — з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Велика Писарівка, Журавка, Хотінь, Тур’я, Миропілля, Дергачі, Куп’янськ, Бочкове, Різникове, Гоптівка, Калинове, Вільхуватка, Надія, Сіверськ, Торецьк, Костянтинівка, Петрівка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Курахове, Дальнє, Сухі Яли, Велика Новосілка, Новоандріївка та Львове. Поширити

Окрім того, вказано, що 1 листопада українські воїни уразили одну радіолокаційну станцію, один засіб ППО, 3 райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, один склад з БпЛА та ще один пункт управління армії РФ.