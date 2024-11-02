Сирський назвав дві головні переваги армії РФ на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно підтвердив, що наразі російські загарбники ведуть активні штурмові дії одразу на кількох напрямках фронту, а ситуація на полі бою залишається складною.
Головні тези:
- Армія РФ має перевагу у повітрі та артилерії, що ускладнює ситуацію для українських захисників.
- Сил оборони України потребують невідкладної підтримки для стримування російських загарбників на фронті.
- Протягом 1 листопада українські війська відбили численні атаки та завдали ворогові значних втрат.
Сирський описав ситуацію на фронті
Новими подробицями головнокомандувач ЗСУ поділився під час телефонної бесіди з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.
Сирський також наголосив, що наразі в армії РФ є перевага у повітрі та артилерії.
За словами Олександра Сирського, він висловив вдячність генералу Чарльзу Брауну й уряду США за новий важливий пакет військової допомоги та за послідовну підтримку України.
Окрім того, наголошується, що очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором.
Що ще відомо про ситуацію на фронті
Протягом 1 листопада відбулося 145 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.
Минулої доби ворог вдарив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 6 ракетами, а також завдав 73 авіаудари, зокрема, скинув 116 КАБ.
Ба більше, вказано, що армія РФ здійснила 3674 обстріли з них 106 — з реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, вказано, що 1 листопада українські воїни уразили одну радіолокаційну станцію, один засіб ППО, 3 райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, один склад з БпЛА та ще один пункт управління армії РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-