В течение месяца в результате совершенных боевых вылетов дронов украинские войны уничтожили и поразили более 52 тысяч целей армии России. С таким заявлением выступил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Украинские воины продолжают успешно уничтожать силы врага

Главнокомандующий ВСУ официально подтвердил поражение 129 артиллерийских систем российских окупантов, 221 единицы вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника.

Особая благодарность экипажам 414 полка БПС КСО, 412 батальона БПС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Александра Сырского, несмотря на непростые погодные условия, подразделения беспилотных систем ВС Украины продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя.

Эффективнее всего себя проявили беспилотные авиационные комплексы — ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7000 миссий, — добавил он. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, что в октябре в результате совершенных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника.

Что известно о результатах Курской операции

Более 3 месяцев продолжается успешная операция Сил обороны Украины в Курской области России.

Александр Сырский подчеркнул, что Россия хотела создать так называемую "буферную зону" на севере нашей страны.

На этом фоне было принято решение о начале наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области.

По словам главнокомандующего, на Курском направлении в личном составе российские захватчики потеряли 20 842 своих воинов.

ликвидировано — 7905,

раненые — 12220,

плен — 717.

Более того, только за 3 месяца Силы обороны Украины смогли уничтожить 1101 единицу вооружения и военной техники армии РФ: