В ВМС обнародовали видео испытаний корвета "Иван Мазепа"
Категория
Украина
Дата публикации

В ВМС обнародовали видео испытаний корвета "Иван Мазепа"

ВМС ВСУ
корвет "Иван Мазепа"
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Представители ВМС Украины показали испытание передового корвета "Иван Мазепа", который должен стать на вооружение Военно-морских сил.

Главные тезисы

  • Корвет “Иван Мазепа” успешно проходит испытания, обладая современными системами вооружения и усиленными ПВО.
  • Экипаж корвета “Гетман Иван Мазепа” проходит сложное обучение в Украине и Турции из-за увеличения вооружения по сравнению со стандартными корветами.
  • Оба корвета символизируют боеспособность украинского флота и способны поражать цели на море, на суше и в воздухе.
  • Современные корветы “Иван Мазепа” и “Гетман Иван Выговский” обеспечивают Украине защиту от различных угроз и укрепляют боеспособность ее ВМС.
  • Испытания и подготовка экипажа подтверждают готовность ВМС Украины к новым вызовам и укрепляют уверенность в несгибаемости украинского флота.

Что известно об испытаниях корвета "Иван Мазепа"

В ВМС отмечают, что во время учений по стрельбе корвет продемонстрировал прекрасные результаты, нанеся точное поражение морским, наземным и воздушным целям.

Корабль оснащен современными системами вооружения, значительно усиливающими его боеспособность.

Ключевые элементы модернизированы для улучшения и обеспечения максимальной эффективности и защиты во время боя.

Среди прочего корвет усилен системами ПВО.

"Иван Мазепа" — это не только новейшие технологии, но и символ украинского несгибаемого флота. Уверенность в наших силах растет, и мы готовы к новым вызовам войны. Украина — непобедимое морское государство, способное дать отпор любым угрозам, отмечают в ВМС.

Что известно о подготовке членов экипажа корвета "Гетман Иван Выговский"

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, обучение команды для корвета проекта Ada "Гетман Иван Выговский", спущенного на воду в Турции, процесс сложен.

Он отметил, что экипаж первого корвета проекта "Гетман Иван Мазепа", который в Турции спустили на воду в 2022 году, уже давно проходит обучение.

По его словам, эта единица имеет вооружение на 50% больше, чем такой штатный корвет в составе Военно-морском флоте Турции. Потому процесс обучения команды усложнился.

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