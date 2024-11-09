Что известно об испытаниях корвета "Иван Мазепа"

В ВМС отмечают, что во время учений по стрельбе корвет продемонстрировал прекрасные результаты, нанеся точное поражение морским, наземным и воздушным целям.

Корабль оснащен современными системами вооружения, значительно усиливающими его боеспособность.

Ключевые элементы модернизированы для улучшения и обеспечения максимальной эффективности и защиты во время боя.

Среди прочего корвет усилен системами ПВО.

"Иван Мазепа" — это не только новейшие технологии, но и символ украинского несгибаемого флота. Уверенность в наших силах растет, и мы готовы к новым вызовам войны. Украина — непобедимое морское государство, способное дать отпор любым угрозам, отмечают в ВМС. Поделиться

Что известно о подготовке членов экипажа корвета "Гетман Иван Выговский"

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, обучение команды для корвета проекта Ada "Гетман Иван Выговский", спущенного на воду в Турции, процесс сложен.

Он отметил, что экипаж первого корвета проекта "Гетман Иван Мазепа", который в Турции спустили на воду в 2022 году, уже давно проходит обучение.

По его словам, эта единица имеет вооружение на 50% больше, чем такой штатный корвет в составе Военно-морском флоте Турции. Потому процесс обучения команды усложнился.