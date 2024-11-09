Представители ВМС Украины показали испытание передового корвета "Иван Мазепа", который должен стать на вооружение Военно-морских сил.
Главные тезисы
- Корвет “Иван Мазепа” успешно проходит испытания, обладая современными системами вооружения и усиленными ПВО.
- Экипаж корвета “Гетман Иван Мазепа” проходит сложное обучение в Украине и Турции из-за увеличения вооружения по сравнению со стандартными корветами.
- Оба корвета символизируют боеспособность украинского флота и способны поражать цели на море, на суше и в воздухе.
- Современные корветы “Иван Мазепа” и “Гетман Иван Выговский” обеспечивают Украине защиту от различных угроз и укрепляют боеспособность ее ВМС.
- Испытания и подготовка экипажа подтверждают готовность ВМС Украины к новым вызовам и укрепляют уверенность в несгибаемости украинского флота.
Что известно об испытаниях корвета "Иван Мазепа"
В ВМС отмечают, что во время учений по стрельбе корвет продемонстрировал прекрасные результаты, нанеся точное поражение морским, наземным и воздушным целям.
Корабль оснащен современными системами вооружения, значительно усиливающими его боеспособность.
Ключевые элементы модернизированы для улучшения и обеспечения максимальной эффективности и защиты во время боя.
Среди прочего корвет усилен системами ПВО.
Что известно о подготовке членов экипажа корвета "Гетман Иван Выговский"
По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, обучение команды для корвета проекта Ada "Гетман Иван Выговский", спущенного на воду в Турции, процесс сложен.
Он отметил, что экипаж первого корвета проекта "Гетман Иван Мазепа", который в Турции спустили на воду в 2022 году, уже давно проходит обучение.
По его словам, эта единица имеет вооружение на 50% больше, чем такой штатный корвет в составе Военно-морском флоте Турции. Потому процесс обучения команды усложнился.
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