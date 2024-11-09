Представники ВМС України показали випробування передового корвета "Іван Мазепа", який невдовзі має стати на озброєння Військово-морських сил.
Головні тези:
- Корвет “Іван Мазепа” проходить успішні випробування перед вступом на службу у ВМС України.
- Корабель оснащений сучасними системами озброєння та підсилений системами ППО.
- Підготовка екіпажу корвета “Гетьман Іван Мазепа” в Україні та Туреччині включає складний процес навчання.
- Військово-морські сили України готові до нових викликів завдяки сучасним корветам та високій боєздатності.
- “Іван Мазепа” – символ українського флоту, який забезпечує захист від будь-яких загроз на морі.
Що відомо про випробування корвета “Іван Мазепа”
У ВМС зазначають, що під час навчань зі стрільби корвет продемонстрував прекрасні результати, завдавши точного ураження морським, наземним та повітряним цілям.
Корабель оснащений сучасними системами озброєння, які значно підсилюють його боєздатність.
Ключові елементи модернізовані із метою покращення та забезпечення максимальної ефективності та захисту під час бою.
Серед іншого корвет посилений системами ППО.
Що відомо про підготовку членів екіпажу корвета "Гетьман Іван Виговський"
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, навчання команди для корвета проєкту Ada "Гетьман Іван Виговський", який спущено на воду у Туреччині, процес складний.
Він зазначив, що екіпаж першого корвету проєкту Ada "Гетьман Іван Мазепа", який у Туреччині спустили на воду у 2022 році, вже давно проходить навчання.
За його словами, ця одиниця має озброєння на 50% більше ніж такий штатний корвет у складі Військово-морському флоті Туреччини. Тому процес навчання команди ускладнився.
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