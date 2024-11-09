Що відомо про випробування корвета “Іван Мазепа”

У ВМС зазначають, що під час навчань зі стрільби корвет продемонстрував прекрасні результати, завдавши точного ураження морським, наземним та повітряним цілям.

Корабель оснащений сучасними системами озброєння, які значно підсилюють його боєздатність.

Ключові елементи модернізовані із метою покращення та забезпечення максимальної ефективності та захисту під час бою.

Серед іншого корвет посилений системами ППО.

"Іван Мазепа" — це не лише новітні технології, а й символ українського незламного флоту.Впевненість у наших силах зростає, і ми готові до нових викликів війни. Україна — непереможна морська держава, здатна дати відсіч будь-яким загрозам, — зазначають у ВМС. Поширити

Що відомо про підготовку членів екіпажу корвета "Гетьман Іван Виговський"

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, навчання команди для корвета проєкту Ada "Гетьман Іван Виговський", який спущено на воду у Туреччині, процес складний.

Він зазначив, що екіпаж першого корвету проєкту Ada "Гетьман Іван Мазепа", який у Туреччині спустили на воду у 2022 році, вже давно проходить навчання.

За його словами, ця одиниця має озброєння на 50% більше ніж такий штатний корвет у складі Військово-морському флоті Туреччини. Тому процес навчання команди ускладнився.