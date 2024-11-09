Авиация РФ бомбила Купянск — есть жертвы и разрушения

9 ноября в результате авиаудара россиян по Купянску Харьковской области погибли два человека, один человек получил ранения.

Россия бомбила Купянск

Досудебным расследованием установлено, что 9 ноября ориентировочно в 11:00 ВС РФ нанесли авиационный удар по г. Купянск. Повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранение получил 61-летний мужчина.

Отмечается, что в результате обстрела на двоих прохожих — мужчину и женщину — упали провода от электрической сети. Возник пожар и люди погибли на месте. Поделиться

Вероятно, оккупанты ударили по городу КАБ-1500.

Купянск после обстрела РФ

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россия обстреляла Купянск из РСЗО

По данным следствия, обстрел произошел около 15:20 30 октября.

Пострадали двое полицейских, патрулировавших город, 57-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 51 и 58 лет.

Вражеским огнем повреждены частные домовладения и служебный автомобиль полиции.