Авиация РФ бомбила Купянск — есть жертвы и разрушения
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Купянск — есть жертвы и разрушения

Харьковская областная прокуратура
Купянск
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9 ноября в результате авиаудара россиян по Купянску Харьковской области погибли два человека, один человек получил ранения.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара российской авиации по Купянску погибли два человека, один человек получил ранения.
  • Повреждены частные постройки, жилые дома, гаражи и другие сооружения города.
  • Официальное досудебное расследование уже начато по факту нарушения законов и обычаев войны в Харьковской области.
  • В результате обстрела на двоих прохожих упали провода от электрической сети, что привело к пожару и гибели людей.

Россия бомбила Купянск

Досудебным расследованием установлено, что 9 ноября ориентировочно в 11:00 ВС РФ нанесли авиационный удар по г. Купянск. Повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранение получил 61-летний мужчина.

Отмечается, что в результате обстрела на двоих прохожих — мужчину и женщину — упали провода от электрической сети. Возник пожар и люди погибли на месте.

Вероятно, оккупанты ударили по городу КАБ-1500.

Купянск после обстрела РФ

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Россия обстреляла Купянск из РСЗО

По данным следствия, обстрел произошел около 15:20 30 октября.

Пострадали двое полицейских, патрулировавших город, 57-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 51 и 58 лет.

Вражеским огнем повреждены частные домовладения и служебный автомобиль полиции.

20 минут спустя захватчики ударили по Купянску из авиации, повредив еще не менее шести жилых домов.

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