Авиация РФ бомбила Купянск — есть жертвы и разрушения

9 ноября в результате авиаудара россиян по Купянску Харьковской области погибли два человека, один человек получил ранения.
Главные тезисы
- В результате авиаудара российской авиации по Купянску погибли два человека, один человек получил ранения.
- Повреждены частные постройки, жилые дома, гаражи и другие сооружения города.
- Официальное досудебное расследование уже начато по факту нарушения законов и обычаев войны в Харьковской области.
- В результате обстрела на двоих прохожих упали провода от электрической сети, что привело к пожару и гибели людей.
Россия бомбила Купянск
Досудебным расследованием установлено, что 9 ноября ориентировочно в 11:00 ВС РФ нанесли авиационный удар по г. Купянск. Повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и т.д.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ранение получил 61-летний мужчина.
Вероятно, оккупанты ударили по городу КАБ-1500.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Россия обстреляла Купянск из РСЗО
По данным следствия, обстрел произошел около 15:20 30 октября.
Пострадали двое полицейских, патрулировавших город, 57-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 51 и 58 лет.
Вражеским огнем повреждены частные домовладения и служебный автомобиль полиции.
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