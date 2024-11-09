Авіація РФ бомбила Куп'янськ — є жертви та руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Куп'янськ — є жертви та руйнування

Харківська обласна прокуратура
Куп’янськ

9 листопада внаслідок авіаудару росіян по Куп’янську Харківської області загинули двоє людей, один чоловік зазнав поранень.

Головні тези:

  • 9 листопада у результаті авіаудару російської авіації по Куп’янську загинули двоє мешканців, а ще одна особа постраждала.
  • Офіційне досудове розслідування вже розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни в Харківській області.
  • Після авіаудару РФ по Куп’янську були пошкоджені приватні будівлі, житлові будинки, гаражі та інші споруди.

Росія бомбила Куп’янськ

Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 листопада орієнтовно об 11:00 ЗС РФ завдали авіаційний удар по м. Купʼянськ. Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Поранення отримав 61-річний чоловік.

Зазначається, що внаслідок обстрілу на двох перехожих — чоловіка та жінку — впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа і люди загинули на місці. Їх тіла дуже обгоріли, дані загиблих встановлюються.

Ймовірно, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.

Куп’янськ після обстрілу РФ

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Росія обстріляла Куп’янськ з РСЗВ

За даними слідства, обстріл стався близько 15:20 30 жовтня.

Постраждали двоє поліцейських, котрі патрулювали місто, 57-річна жінка та двоє чоловіків віком 51 і 58 років.

Ворожим вогнем пошкоджені приватні домоволодіння та службовий автомобіль поліції.

20 хвилин потому загарбники вдарили по Купʼянську з авіації, пошкодивши ще щонайменше шість житлових будинків.

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Куп'янськ

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