Армія РФ обстріляла Куп'янськ з РСЗВ — є постраждалі

У Купʼянську Харківської області 30 жовтня внаслідок удару російських військ із реактивних систем залпового вогню постраждали п'ятеро людей, серед них — двоє поліцейських.
Головні тези:
- У результаті обстрілу Куп'янська з РСЗВ РФ постраждали п'ятеро людей, включаючи двоє поліцейських.
- Поранена жінка від операції не відновилася, загинула 73-річна мешканка міста.
- Інцидент викликав значну реакцію правоохоронців, які розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
- Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості постраждалих до 11 та про застосування ворогом термобаричного боєприпасу.
- Дані про інцидент стабільно оновлюються, слідкуйте за оновленнями для більш детальної інформації.
Росія обстріляла Куп’янськ з РСЗВ
За даними слідства, обстріл стався близько 15:20 середи.
Постраждали двоє поліцейських, котрі патрулювали місто, 57-річна жінка та двоє чоловіків віком 51 і 58 років.
Ворожим вогнем пошкоджені приватні домоволодіння та службовий автомобіль поліції.
Правоохоронці почали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).
11 людей отримали поранення через авіаудар РФ по Куп’янську
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за оновленими даними загинула 73-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська.
Раніше поранену жінку ушпиталили, але врятувати не вдалось, — розповів Олег Синєгубов.
Кількість постраждалих, за його даними, збільшилась до 11.
Серед них 8 жінок та 3 чоловіків. Попередньо, ворог застосував термобаричний боєприпас ОДАБ-1500. Дані оновлюються.
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