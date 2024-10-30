Армия РФ обстреляла Купянск из РСЗО — есть пострадавшие

В Купянске Харьковской области 30 октября в результате удара российских войск из реактивных систем залпового огня пострадали пять человек, среди них двое полицейских.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли Купянск из РСЗО, в результате чего пострадали пять человек, включая двух полицейских.
- Правоохранительные органы начали расследование нарушения законов и обычаев войны в Купянске.
- В результате обстрелов погибла 73-летняя женщина, ранены 11 человек, среди которых 8 женщин и 3 мужчины.
- По предварительным данным, враг применил термобарический боеприпас ОГАБ-1500 в ходе обстрела Купянска.
- Ситуация на месте инцидента остается динамичной, данные обновляются по мере поступления информации.
Россия обстреляла Купянск из РСЗО
По данным следствия, обстрел произошел около 15.20 среды.
Пострадали двое полицейских, патрулировавших город, 57-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 51 и 58 лет.
Вражеским огнем повреждены частные домовладения и служебный автомобиль полиции.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
11 человек получили ранения из-за авиаудара РФ по Купянску
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по обновленным данным погибла 73-летняя женщина в результате вражеских обстрелов Купянска.
Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось, — рассказал Олег Синегубов.
Число пострадавших, по его данным, увеличилось до 11.
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