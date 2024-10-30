Армия РФ обстреляла Купянск из РСЗО — есть пострадавшие

В Купянске Харьковской области 30 октября в результате удара российских войск из реактивных систем залпового огня пострадали пять человек, среди них двое полицейских.

Россия обстреляла Купянск из РСЗО

По данным следствия, обстрел произошел около 15.20 среды.

Пострадали двое полицейских, патрулировавших город, 57-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 51 и 58 лет.

Вражеским огнем повреждены частные домовладения и служебный автомобиль полиции.

20 минут спустя захватчики ударили по Купянску из авиации, повредив еще не менее шести жилых домов. Поделиться

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

11 человек получили ранения из-за авиаудара РФ по Купянску

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по обновленным данным погибла 73-летняя женщина в результате вражеских обстрелов Купянска.

Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось, — рассказал Олег Синегубов.

Число пострадавших, по его данным, увеличилось до 11.