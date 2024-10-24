В Купянске возросло количество пострадавших в результате авиаудара РФ

Российские войска утром 24 октября обстреляли город Купянск Харьковской области. Число раненых из-за атаки выросло до 11.

11 получили ранения из-за авиаудара РФ по Купянску

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по обновленным данным погибла 73-летняя женщина в результате вражеских обстрелов Купянска.

Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось, — рассказал Олег Синегубов. Поделиться

Число пострадавших, по его данным, увеличилось до 11.

Среди них 8 женщин и 3 мужчины. Предварительно враг применил термобарический боеприпас ОГАБ-1500. Данные обновляются, — констатировал Олег Синегубов. Поделиться

РФ ударила термобарической бомбой по Купянску

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, россияне ударили авиационным боеприпасом ОГАБ-1500, попавшим у магазина на местном рынке.

ОГАБ-1500 — это авиационная бомба большой мощности, использующая принцип объемного взрыва. Это оружие относится к термобарическим боеприпасам, создающим мощную взрывную волну за счет сжигания топливно-воздушной смеси.