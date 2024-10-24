В Купянске возросло количество пострадавших в результате авиаудара РФ

Российские войска утром 24 октября обстреляли город Купянск Харьковской области. Число раненых из-за атаки выросло до 11.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области, число раненых возросло до 11.
- Погибла 73-летняя женщина в результате вражеских обстрелов, число пострадавших увеличилось до 11 человек.
- В результате авиаудара РФ было повреждено двухэтажное торговое здание, киоски и остекление нежилых построек.
- Вражеский авиационный боеприпас ОГАБ-1500 использует принцип объемного взрыва и относится к термобарическим боеприпасам.
- Среди пострадавших 8 женщин и 3 мужчины, данные обновляются по мере поступления информации.
11 получили ранения из-за авиаудара РФ по Купянску
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по обновленным данным погибла 73-летняя женщина в результате вражеских обстрелов Купянска.
Число пострадавших, по его данным, увеличилось до 11.
РФ ударила термобарической бомбой по Купянску
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, россияне ударили авиационным боеприпасом ОГАБ-1500, попавшим у магазина на местном рынке.
ОГАБ-1500 — это авиационная бомба большой мощности, использующая принцип объемного взрыва. Это оружие относится к термобарическим боеприпасам, создающим мощную взрывную волну за счет сжигания топливно-воздушной смеси.
Из-за российской атаки повреждены двухэтажное торговое здание, киоски, остекление нежилых построек.
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