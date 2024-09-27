Украинские воины отбили масштабный штурм россиян на Купянском направлении ― видео

Российские захватчики на 50 единицах техники пытались прорваться вперед в Купянском направлении в районе Песчаного, однако украинские защитники снова сорвали планы врага.

Что известно об ожесточенном бое на Купянском направлении

Детали штурма раскрыл командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, украинские воины успешно отбили вражескую атаку, уничтожив и повредив 40 единиц техники противника.

26.09.2024 противник предпринял попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. Батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники, — сказано в сообщении Федоренко. Поделиться

Он также уточнил, что украинские защитники уничтожили 14 единиц техники, в том числе 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урала", 1 "Буханку", 1 квадроцикл.

Кроме того, воины успешно поразили 26 единиц техники: 10 танков, 10 БМП, 2 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".

Потери армии РФ по состоянию на 27 сентября 2024 года

личного состава — около 649 тыс. 170 (+1 тыс. 370) человек ликвидировано;

танков — 8 тыс 846 (+21) ед;

боевых бронированных машин — 17 тыс 396 (+48) ед;

артиллерийских систем — 18 тыс 678 (+58) ед;

РСЗО — 1 тыс 199 ед.;

средства ПВО — 961 (+2) ед;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 тыс 31 (+85) ед;

крылатых ракет — 2 тыс 608 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 25 тыс 411 (+58) ед;

специальной техники — 3 тыс 192 (+2) ед.