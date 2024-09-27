Украинские воины отбили масштабный штурм россиян на Купянском направлении ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отбили масштабный штурм россиян на Купянском направлении ― видео

ВСУ
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Источник:  online.ua

Российские захватчики на 50 единицах техники пытались прорваться вперед в Купянском направлении в районе Песчаного, однако украинские защитники снова сорвали планы врага.

Главные тезисы

  • Украинские воины уничтожили и вывели из строя 40 единиц вражеской техники.
  • Российским оккупантам не удалось продвинуться вперед.
  • Потери армии РФ по состоянию на 27 сентября 2024 года поражают своим масштабом.

Что известно об ожесточенном бое на Купянском направлении

Детали штурма раскрыл командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, украинские воины успешно отбили вражескую атаку, уничтожив и повредив 40 единиц техники противника.

26.09.2024 противник предпринял попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. Батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники, — сказано в сообщении Федоренко.

Он также уточнил, что украинские защитники уничтожили 14 единиц техники, в том числе 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урала", 1 "Буханку", 1 квадроцикл.

Кроме того, воины успешно поразили 26 единиц техники: 10 танков, 10 БМП, 2 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".

Потери армии РФ по состоянию на 27 сентября 2024 года

  • личного состава — около 649 тыс. 170 (+1 тыс. 370) человек ликвидировано;

  • танков — 8 тыс 846 (+21) ед;

  • боевых бронированных машин — 17 тыс 396 (+48) ед;

  • артиллерийских систем — 18 тыс 678 (+58) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 199 ед.;

  • средства ПВО — 961 (+2) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 тыс 31 (+85) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 608 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25 тыс 411 (+58) ед;

  • специальной техники — 3 тыс 192 (+2) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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