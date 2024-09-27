Украинские воины отбили масштабный штурм россиян на Купянском направлении ― видео

Российские захватчики на 50 единицах техники пытались прорваться вперед в Купянском направлении в районе Песчаного, однако украинские защитники снова сорвали планы врага.
Главные тезисы
- Украинские воины уничтожили и вывели из строя 40 единиц вражеской техники.
- Российским оккупантам не удалось продвинуться вперед.
- Потери армии РФ по состоянию на 27 сентября 2024 года поражают своим масштабом.
Что известно об ожесточенном бое на Купянском направлении
Детали штурма раскрыл командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.
По его словам, украинские воины успешно отбили вражескую атаку, уничтожив и повредив 40 единиц техники противника.
Он также уточнил, что украинские защитники уничтожили 14 единиц техники, в том числе 5 БМП, 3 танка, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урала", 1 "Буханку", 1 квадроцикл.
Кроме того, воины успешно поразили 26 единиц техники: 10 танков, 10 БМП, 2 БРЭМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".
Потери армии РФ по состоянию на 27 сентября 2024 года
личного состава — около 649 тыс. 170 (+1 тыс. 370) человек ликвидировано;
танков — 8 тыс 846 (+21) ед;
боевых бронированных машин — 17 тыс 396 (+48) ед;
артиллерийских систем — 18 тыс 678 (+58) ед;
РСЗО — 1 тыс 199 ед.;
средства ПВО — 961 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 тыс 31 (+85) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 608 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 25 тыс 411 (+58) ед;
специальной техники — 3 тыс 192 (+2) ед.
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