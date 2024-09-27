Українські воїни відбили масштабний штурм росіян на Куп’янському напрямку ― відео

26.09.2024 противник здійснив спробу механізованого штурму на Куп’янському напрямку в районі Піщаного. У бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом. Батальйон ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр знищив та уразив 40 одиниць військової техніки, — йдеться в повідомленні Федоренка.