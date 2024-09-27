Українські воїни відбили масштабний штурм росіян на Куп’янському напрямку ― відео

Російські загарбники на 50 одиницях техніки намагалися прорватися вперед на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, однак українські захисники знову зірвали плани ворога.
Головні тези:
- Українські воїни знищили 40 одиниць ворожої техніки.
- Російським окупантам не вдалося просунутися вперед.
- Втрати армії РФ станом на 27 вересня 2024 року вражають своїм масштабом.
Що відомо про запеклий бій на Куп’янському напрямку
Деталі штурму розкрив командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.
За його словами, українські воїни успішно відбили ворожу атаку відбили, знищивши і пошкодивши 40 одиниць техніки противника.
Він також уточнив, що українські захисники знищили 14 одиниць техніки, зокрема, 5 БМП, 3 танки, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урали", 1 "Буханку", 1 квадроцикл.
Окрім того, воїни успішно уразили 26 одиниць техніки: 10 танків, 10 БМП, 2 БРЕМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".
Втрати армії РФ станом на 27 вересня 2024 року
особового складу — близько 649 тис 170 (+1 тис 370) осіб ліквідовано;
танків — 8 тис 846 (+21) од.;
бойових броньованих машин — 17 тис 396 (+48) од.;
артилерійських систем — 18 тис 678 (+58) од.;
РСЗВ — 1 тис 199 од.;
засоби ППО — 961 (+2) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 тис 31 (+85) од.;
крилатих ракет — 2 тис 608 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 тис 411 (+58) од.;
спеціальної техніки — 3 тис 192 (+2) од.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-