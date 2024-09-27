Українські воїни відбили масштабний штурм росіян на Куп’янському напрямку ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни відбили масштабний штурм росіян на Куп’янському напрямку ― відео

ЗСУ
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Джерело:  online.ua

Російські загарбники на 50 одиницях техніки намагалися прорватися вперед на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, однак українські захисники знову зірвали плани ворога.

Головні тези:

  • Українські воїни знищили 40 одиниць ворожої техніки.
  • Російським окупантам не вдалося просунутися вперед.
  • Втрати армії РФ станом на 27 вересня 2024 року вражають своїм масштабом.

Що відомо про запеклий бій на Куп’янському напрямку

Деталі штурму розкрив командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, українські воїни успішно відбили ворожу атаку відбили, знищивши і пошкодивши 40 одиниць техніки противника.

26.09.2024 противник здійснив спробу механізованого штурму на Куп’янському напрямку в районі Піщаного. У бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом. Батальйон ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр знищив та уразив 40 одиниць військової техніки, — йдеться в повідомленні Федоренка.

Він також уточнив, що українські захисники знищили 14 одиниць техніки, зокрема, 5 БМП, 3 танки, 1 БТР, 1 МТЛБ, 2 "Урали", 1 "Буханку", 1 квадроцикл.

Окрім того, воїни успішно уразили 26 одиниць техніки: 10 танків, 10 БМП, 2 БРЕМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".

Втрати армії РФ станом на 27 вересня 2024 року

  • особового складу — близько 649 тис 170 (+1 тис 370) осіб ліквідовано;

  • танків — 8 тис 846 (+21) од.;

  • бойових броньованих машин — 17 тис 396 (+48) од.;

  • артилерійських систем — 18 тис 678 (+58) од.;

  • РСЗВ — 1 тис 199 од.;

  • засоби ППО — 961 (+2) од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 тис 31 (+85) од.;

  • крилатих ракет — 2 тис 608 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 25 тис 411 (+58) од.;

  • спеціальної техніки — 3 тис 192 (+2) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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