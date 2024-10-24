У Куп’янську зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Куп’янську зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
У Куп’янську зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару РФ

Російські війська вранці 24 жовтня обстріляли місто Куп’янськ Харківської області. Число поранених через атаку зросло до 11.

Головні тези:

  • Російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого поранені 11 осіб, серед яких 8 жінок та 3 чоловіків.
  • За оновленими даними внаслідок ворожого обстрілу загинула 73-річна жінка, яка отримала поранення у результаті авіаудару РФ по місту.
  • Росіяни вдарили авіаційним боєприпасом ОДАБ-1500, що є термобаричною бомбою великої потужності, що створює потужну вибухову хвилю через спалювання паливно-повітряної суміші.
  • Пошкоджені будівлі та скла повідомлені внаслідок атаки, яка призвела до серйозних матеріальних збитків та загибелі людей.

11 отримали поранення через авіаудар РФ по Куп’янську

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за оновленими даними загинула 73-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу Куп‘янська.

Раніше поранену жінку ушпиталили, але врятувати не вдалось, — розповів Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих, за його даними, збільшилась до 11.

Серед них 8 жінок та 3 чоловіків. Попередньо, ворог застосував термобаричний боєприпас ОДАБ-1500. Дані оновлюються, — констатував Олег Синєгубов.

РФ вдарила термобаричною бомбою по Купʼянську

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни вдарили авіаційним боєприпасом ОДАБ-1500, який влучив біля магазину на місцевому ринку.

ОДАБ-1500 — це авіаційна бомба великої потужності, яка використовує принцип об'ємного вибуху. Ця зброя належить до термобаричних боєприпасів, які створюють потужну вибухову хвилю за рахунок спалювання паливно-повітряної суміші.

Через російську атаку пошкоджені двоповерхова торгівельна будівля, кіоски, скління нежитлових будівель.

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