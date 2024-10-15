Влада посилює евакуацію з Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розкрив подробиці ситуації в регіоні. За його словами, російські загарбники почали ще активніше тероризувати місцевих мешканців, що підштовхнуло владу до ухвалення нових термінових рішень.
Головні тези:
- У зв’язку зі стрімким погіршенням безпекової ситуації, влада прийняла рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення.
- Діти разом з родинами постійно евакуюються з прифронтових громад.
- Охочі евакуюватися можуть звертатися на безкоштовну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.
Евакуація в окремих районах Харківщини буде посилена
Що важливо розуміти, протягом останньої доби російські окупанти в області здійснили 26 атак.
За словами Синєгубова, українським захисникам вдалося зупинити усі штурмові дії ворога, однак цивільне населення все одно залишається у небезпеці.
Станом на вечір 15 жовтня необхідно евакуювати ще 35 дітей. На тлі стрімкого погіршення безпекової ситуації було ухвалене рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, зокрема й у місті Куп’янськ.
Синєгубов розкрив додаткові деталі
За словами глави Харківської ОВА, під час засідання Ради оборони Харківської області евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми оголосили в Борівській тергромаді.
Окрім того, наголошується, що евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова.
Олег Синєгубов також наголосив, що в громаді системно проводиться роз’яснювальна робота з батьками, щодо необхідності при можливості вивезти дітей у безпечні місця.
Зверніть увагу на те, що охочі евакуюватися можуть звертатися на безкоштовну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.
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