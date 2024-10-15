Влада посилює евакуацію з Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Влада посилює евакуацію з Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини

Синєгубов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розкрив подробиці ситуації в регіоні. За його словами, російські загарбники почали ще активніше тероризувати місцевих мешканців, що підштовхнуло владу до ухвалення нових термінових рішень.

Головні тези:

  • У зв’язку зі стрімким погіршенням безпекової ситуації, влада прийняла рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення.
  • Діти разом з родинами постійно евакуюються з прифронтових громад.
  • Охочі евакуюватися можуть звертатися на безкоштовну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

Евакуація в окремих районах Харківщини буде посилена

Що важливо розуміти, протягом останньої доби російські окупанти в області здійснили 26 атак.

За словами Синєгубова, українським захисникам вдалося зупинити усі штурмові дії ворога, однак цивільне населення все одно залишається у небезпеці.

Аби убезпечити жителів Куп’янської міської територіальної громади під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення. Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня.

Станом на вечір 15 жовтня необхідно евакуювати ще 35 дітей. На тлі стрімкого погіршення безпекової ситуації було ухвалене рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, зокрема й у місті Куп’янськ.

Синєгубов розкрив додаткові деталі

За словами глави Харківської ОВА, під час засідання Ради оборони Харківської області евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми оголосили в Борівській тергромаді.

Окрім того, наголошується, що евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова.

Олег Синєгубов також наголосив, що в громаді системно проводиться роз’яснювальна робота з батьками, щодо необхідності при можливості вивезти дітей у безпечні місця.

Є попередня інформація що є ще сім’ї, які найближчим часом планують евакуюватися з громади, — додав він.

Зверніть увагу на те, що охочі евакуюватися можуть звертатися на безкоштовну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

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