Швеція почала активно готуватися до вторгнення РФ

За словами глави Міноборони Швеції Пола Йонсона, неочікувана пропозиція щодо збільшення витрат на оборону до 2,4% ВВП пов’язана із загрозою вторгнення Росії у майбутньому.

Швеція вважає Росію головною загрозою

На переконання очільника оборонного відомства, влада його країни не має права ігнорувати ризик нападу Росії.

Окрім того, він наголосив, що саме РФ "є головною загрозою для Швеції" та становить загрозу для всього НАТО.

Зараз свобода дій Росії обмежена, оскільки її сухопутні війська загрузли на полі бою (в Україні. — ред.), але ми беремо до уваги, що Росія готова йти на великі військові і політичні ризики, — наголосив Пол Йонсон. Поширити

За словами глави оборонного відомства, додаткові військові витрати дадуть можливість суттєво посилити цивільну оборону Швеції, аби дати шведам можливість впоратися із "ситуацією воєнного часу".

Окрім того, міністр додав, що зміцнення енергетичних і транспортних мереж Швеції, її системи охорони здоров'я і фінансової системи є складовими мети, аби країна не була легкою мішенню для Путіна.

Коли Росія може атакувати НАТО

Своїм прогнозом з цього приводу нещодавно поділився очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль.

За його словами, саме від РФ находить пряма військова загроза Німеччині. Каль також попередив, що велика війна між Росією і НАТО може початися до 20230 року.

Російські збройні сили мають бути готові до удару по НАТО не пізніше кінця цього десятиліття, — заявив глава розвідки Німеччини під час слухань у Комітеті парламентського контролю Бундестагу. Поширити

Як зазначив Каль, Путін розцінює Німеччину як ворога, оскільки країна є другим за величиною прихильником України.