Швеция начала активно готовиться к вторжению РФ

По словам главы Минобороны Швеции Пола Йонсона, неожиданное предложение касательно увеличения расходов на оборону до 2,4% ВВП связано с угрозой вторжения России в будущем.
Главные тезисы
- Немецкий разведчик предупреждает, что РФ может атаковать НАТО до 2030 года.
- Укрепление гражданской обороны, энергетических и транспортных сетей в Швеции являются важными мерами для предотвращения возможного вторжения РФ.
- Российские вооруженные силы готовятся к удару по НАТО.
Швеция считает Россию главной угрозой
По мнению главы оборонного ведомства, власти его страны не имеют права игнорировать риск нападения России.
Кроме того, он подчеркнул, что именно РФ "является главной угрозой для Швеции" и представляет угрозу для всего НАТО.
По словам главы оборонного ведомства, дополнительные военные расходы позволят существенно усилить гражданскую оборону Швеции, чтобы дать шведам возможность справиться с "ситуацией военного времени".
Кроме того, министр добавил, что укрепление энергетических и транспортных сетей Швеции, ее системы здравоохранения и финансовой системы являются составляющими цели, чтобы страна не была легкой мишенью для Путина.
Когда Россия может атаковать НАТО
Своим прогнозом по этому поводу недавно поделился глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.
По его словам, именно от РФ исходит прямая военная угроза Германии. Каль также предупредил, что война между Россией и НАТО может начаться до 20230 года.
Как отметил Каль, Путин расценивает Германию как врага, поскольку страна является вторым по величине сторонником Украины.
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