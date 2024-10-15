Швеция начала активно готовиться к вторжению РФ

По словам главы Минобороны Швеции Пола Йонсона, неожиданное предложение касательно увеличения расходов на оборону до 2,4% ВВП связано с угрозой вторжения России в будущем.

Швеция считает Россию главной угрозой

По мнению главы оборонного ведомства, власти его страны не имеют права игнорировать риск нападения России.

Кроме того, он подчеркнул, что именно РФ "является главной угрозой для Швеции" и представляет угрозу для всего НАТО.

Сейчас свобода действий России ограничена, поскольку ее сухопутные войска погрязли на поле боя (в Украине. — ред.), но мы принимаем во внимание, что Россия готова идти на большие военные и политические риски, — подчеркнул Пол Йонсон. Поделиться

По словам главы оборонного ведомства, дополнительные военные расходы позволят существенно усилить гражданскую оборону Швеции, чтобы дать шведам возможность справиться с "ситуацией военного времени".

Кроме того, министр добавил, что укрепление энергетических и транспортных сетей Швеции, ее системы здравоохранения и финансовой системы являются составляющими цели, чтобы страна не была легкой мишенью для Путина.

Когда Россия может атаковать НАТО

Своим прогнозом по этому поводу недавно поделился глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

По его словам, именно от РФ исходит прямая военная угроза Германии. Каль также предупредил, что война между Россией и НАТО может начаться до 20230 года.

Российские вооруженные силы должны быть готовы к удару по НАТО не позднее конца этого десятилетия, — заявил глава разведки Германии во время слушаний в Комитете парламентского контроля Бундестага. Поделиться

Как отметил Каль, Путин расценивает Германию как врага, поскольку страна является вторым по величине сторонником Украины.