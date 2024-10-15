Власти усиливают эвакуацию из Купянского и Изюмского районов Харьковщины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов раскрыл подробности ситуации в регионе. По его словам, российские захватчики начали активнее терроризировать местных жителей, что подтолкнуло власть к принятию новых срочных решений.

Эвакуация в отдельных районах Харьковской области будет усилена

Что важно понимать, за последние сутки российские оккупанты в области совершили 26 атак.

По словам Синегубова, украинским защитникам удалось остановить все штурмовые действия врага, однако гражданское население все равно остается в опасности.

Чтобы обезопасить жителей Купянского городского территориального общества во время заседания Совета обороны области было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения. Эвакуация семей с детьми из прифронтовых общин Купянского района продолжается и сейчас. 234 ребенка с семьями были эвакуированы с 9 сентября по 14 октября. Поделиться

По состоянию на вечер 15 октября необходимо эвакуировать еще 35 детей. На фоне стремительного ухудшения ситуации безопасности было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе и в городе Купянск.

Синегуб раскрыл дополнительные детали

По словам главы Харьковской ОВА, во время заседания Совета обороны Харьковской области эвакуацию принудительным образом семей с детьми объявили в Боровской тергромаде.

Кроме того, подчеркивается, что эвакуации подлежат 119 детей из поселка Боровая.

Олег Синегубов также подчеркнул, что в общине системно проводится разъяснительная работа с родителями о необходимости при возможности вывезти детей в безопасные места.

Есть предварительная информация, что есть еще семьи, которые в ближайшее время планируют эвакуироваться из общины, — добавил он. Поделиться

Обратите внимание, что желающие эвакуироваться могут обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию по телефону: 0 800 33 92 91.