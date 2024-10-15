Власти усиливают эвакуацию из Купянского и Изюмского районов Харьковщины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов раскрыл подробности ситуации в регионе. По его словам, российские захватчики начали активнее терроризировать местных жителей, что подтолкнуло власть к принятию новых срочных решений.
Главные тезисы
- В связи с стремительным ухудшением ситуации безопасности власти приняли решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения.
- Дети вместе с семьями постоянно эвакуируются из прифронтовых общин.
- Желающие эвакуироваться могут обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию по телефону: 0800 33 92 91.
Эвакуация в отдельных районах Харьковской области будет усилена
Что важно понимать, за последние сутки российские оккупанты в области совершили 26 атак.
По словам Синегубова, украинским защитникам удалось остановить все штурмовые действия врага, однако гражданское население все равно остается в опасности.
По состоянию на вечер 15 октября необходимо эвакуировать еще 35 детей. На фоне стремительного ухудшения ситуации безопасности было принято решение об усилении мер по эвакуации гражданского населения в Купянском районе, в том числе и в городе Купянск.
Синегуб раскрыл дополнительные детали
По словам главы Харьковской ОВА, во время заседания Совета обороны Харьковской области эвакуацию принудительным образом семей с детьми объявили в Боровской тергромаде.
Кроме того, подчеркивается, что эвакуации подлежат 119 детей из поселка Боровая.
Олег Синегубов также подчеркнул, что в общине системно проводится разъяснительная работа с родителями о необходимости при возможности вывезти детей в безопасные места.
Обратите внимание, что желающие эвакуироваться могут обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию по телефону: 0 800 33 92 91.
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