Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янську — загинула жінка, постраждало 8 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янську — загинула жінка, постраждало 8 людей

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янську — загинула жінка, постраждало 8 людей
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Російські війська вранці 24 жовтня обстріляли місто Куп’янськ Харківської області та влучили біля місцевого ринку. Внаслідок атаки одна жінка загинула, ще 8 отримали поранення.

Головні тези:

  • Російська армія обстріляла місто Куп'янськ Харківської області, що призвело до загибелі однієї жінки та поранення 8 осіб.
  • Атака була здійснена термобаричною бомбою ОДАБ-1500, що створює потужну вибухову хвилю коштом спалювання паливно-повітряної суміші.
  • До лікарні було доставлено 8 постраждалих, серед яких 5 жінок і 3 чоловіків, інцидент стався біля місцевого ринку в Куп'янську.
  • Повітряні сили України розкрили деталі атак російських військ на країну, зазначивши про збиття ворожих безпілотників і ракет.

РФ вдарила термобаричною бомбою по Купʼянську

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни вдарили авіаційним боєприпасом ОДАБ-1500, який влучив біля магазину на місцевому ринку.

ОДАБ-1500 — це авіаційна бомба великої потужності, яка використовує принцип об'ємного вибуху. Ця зброя належить до термобаричних боєприпасів, які створюють потужну вибухову хвилю за рахунок спалювання паливно-повітряної суміші.

Через російську атаку пошкоджені двоповерхова торгівельна будівля, кіоски, скління нежитлових будівель.

За даними Національної поліції, п’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За попередніми даними, загинула 73-річна жінка. Ще 8 осіб отримали поранення — 5 жінок і троє чоловіків. Постраждалих доставлено до лікарні.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 24 жовтня

Як зазначають військові, у ніч на 24 жовтня 2024 року противник атакував Україну:

  • двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря

  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської обл.

  • 50 ударними БпЛА типу «Shahed»

  • безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Також зазначається, що 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 — в повітряному просторі України, ще 2 — повернули у напрямку Росії та Білорусі.

Ворожі ракети не досягли своїх цілей. Бойова робота триває. Інформація оновлюється.

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