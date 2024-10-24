Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янську — загинула жінка, постраждало 8 людей

Російські війська вранці 24 жовтня обстріляли місто Куп’янськ Харківської області та влучили біля місцевого ринку. Внаслідок атаки одна жінка загинула, ще 8 отримали поранення.
Головні тези:
- Російська армія обстріляла місто Куп'янськ Харківської області, що призвело до загибелі однієї жінки та поранення 8 осіб.
- Атака була здійснена термобаричною бомбою ОДАБ-1500, що створює потужну вибухову хвилю коштом спалювання паливно-повітряної суміші.
- До лікарні було доставлено 8 постраждалих, серед яких 5 жінок і 3 чоловіків, інцидент стався біля місцевого ринку в Куп'янську.
- Повітряні сили України розкрили деталі атак російських військ на країну, зазначивши про збиття ворожих безпілотників і ракет.
РФ вдарила термобаричною бомбою по Купʼянську
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни вдарили авіаційним боєприпасом ОДАБ-1500, який влучив біля магазину на місцевому ринку.
ОДАБ-1500 — це авіаційна бомба великої потужності, яка використовує принцип об'ємного вибуху. Ця зброя належить до термобаричних боєприпасів, які створюють потужну вибухову хвилю за рахунок спалювання паливно-повітряної суміші.
Через російську атаку пошкоджені двоповерхова торгівельна будівля, кіоски, скління нежитлових будівель.
За даними Національної поліції, п’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
За попередніми даними, загинула 73-річна жінка. Ще 8 осіб отримали поранення — 5 жінок і троє чоловіків. Постраждалих доставлено до лікарні.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 24 жовтня
Як зазначають військові, у ніч на 24 жовтня 2024 року противник атакував Україну:
двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря
двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської обл.
50 ударними БпЛА типу «Shahed»
безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.
Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.
Також зазначається, що 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 — в повітряному просторі України, ще 2 — повернули у напрямку Росії та Білорусі.
Ворожі ракети не досягли своїх цілей. Бойова робота триває. Інформація оновлюється.
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