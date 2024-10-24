Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янську — загинула жінка, постраждало 8 людей

Російські війська вранці 24 жовтня обстріляли місто Куп’янськ Харківської області та влучили біля місцевого ринку. Внаслідок атаки одна жінка загинула, ще 8 отримали поранення.

РФ вдарила термобаричною бомбою по Купʼянську

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, росіяни вдарили авіаційним боєприпасом ОДАБ-1500, який влучив біля магазину на місцевому ринку.

ОДАБ-1500 — це авіаційна бомба великої потужності, яка використовує принцип об'ємного вибуху. Ця зброя належить до термобаричних боєприпасів, які створюють потужну вибухову хвилю за рахунок спалювання паливно-повітряної суміші.

Через російську атаку пошкоджені двоповерхова торгівельна будівля, кіоски, скління нежитлових будівель.

За даними Національної поліції, п’ять жінок і двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За попередніми даними, загинула 73-річна жінка. Ще 8 осіб отримали поранення — 5 жінок і троє чоловіків. Постраждалих доставлено до лікарні.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 24 жовтня

Як зазначають військові, у ніч на 24 жовтня 2024 року противник атакував Україну:

двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря

двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Брянської обл.

50 ударними БпЛА типу «Shahed»

безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ та Крим.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 40 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Також зазначається, що 7 російських безпілотників локаційно втрачено, 1 — в повітряному просторі України, ще 2 — повернули у напрямку Росії та Білорусі.

Ворожі ракети не досягли своїх цілей. Бойова робота триває. Інформація оновлюється.