Армия РФ нанесла авиаудара по Купянску — погибла женщина, пострадало 8 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла авиаудара по Купянску — погибла женщина, пострадало 8 человек

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Армия РФ нанесла авиаудара по Купянску — погибла женщина, пострадало 8 человек
Read in English
Читати українською

Российские войска утром 24 октября обстреляли город Купянск Харьковской области и попали у местного рынка. В результате атаки одна женщина погибла, еще 8 получили ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла авиаудар по Купянску, погибла одна женщина, еще 8 человек получили ранения.
  • При атаке была использована термобарическая бомба ОГАБ-1500, вызвавшая разрушения в городе.
  • Инцидент произошел в Харьковской области, где на данный момент работают следственные органы.
  • Воздушные силы РФ также атаковали Украину крылатыми ракетами и беспилотниками, что привело к сбитию ряда вражеских БпЛА.

РФ ударила термобарической бомбой по Купянску

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, россияне ударили авиационным боеприпасом ОГАБ-1500, попавшим у магазина на местном рынке.

ОГАБ-1500 — это авиационная бомба большой мощности, использующая принцип объемного взрыва. Это оружие относится к термобарическим боеприпасам, создающим мощную взрывную волну за счет сжигания топливно-воздушной смеси.

Из-за российской атаки повреждены двухэтажное торговое здание, киоски, остекление нежилых построек.

По данным Национальной полиции, пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По предварительным данным, погибла 73-летняя женщина. Еще 8 человек получили ранения — 5 женщин и трое мужчин. Пострадавшие доставлены в больницу.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 24 октября

Как отмечают военные, в ночь на 24 октября 2024 года противник атаковал Украину:

  • двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря.

  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской обл.

  • 50 ударными БпЛА типа «Shahed»

  • беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск и Крым.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Также отмечается, что 7 российских беспилотников локационно утрачены, 1 — в воздушном пространстве Украины, еще 2 — вернули в направлении России и Беларуси.

Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается. Информация обновляется.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиаудар РФ по Купянску. Количество пострадавших снова стремительно возросло
МВД Украины
Купянск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Купянский район Харьковщины — есть пострадавшие
Полиция Харьковской области
Купянщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины отбили масштабный штурм россиян на Купянском направлении ― видео
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?