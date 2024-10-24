Армия РФ нанесла авиаудара по Купянску — погибла женщина, пострадало 8 человек

Российские войска утром 24 октября обстреляли город Купянск Харьковской области и попали у местного рынка. В результате атаки одна женщина погибла, еще 8 получили ранения.

РФ ударила термобарической бомбой по Купянску

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, россияне ударили авиационным боеприпасом ОГАБ-1500, попавшим у магазина на местном рынке.

ОГАБ-1500 — это авиационная бомба большой мощности, использующая принцип объемного взрыва. Это оружие относится к термобарическим боеприпасам, создающим мощную взрывную волну за счет сжигания топливно-воздушной смеси.

Из-за российской атаки повреждены двухэтажное торговое здание, киоски, остекление нежилых построек.

По данным Национальной полиции, пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По предварительным данным, погибла 73-летняя женщина. Еще 8 человек получили ранения — 5 женщин и трое мужчин. Пострадавшие доставлены в больницу.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 24 октября

Как отмечают военные, в ночь на 24 октября 2024 года противник атаковал Украину:

двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря.

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской обл.

50 ударными БпЛА типа «Shahed»

беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск и Крым.

По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Также отмечается, что 7 российских беспилотников локационно утрачены, 1 — в воздушном пространстве Украины, еще 2 — вернули в направлении России и Беларуси.

Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается. Информация обновляется.