Армия РФ нанесла авиаудара по Купянску — погибла женщина, пострадало 8 человек

Российские войска утром 24 октября обстреляли город Купянск Харьковской области и попали у местного рынка. В результате атаки одна женщина погибла, еще 8 получили ранения.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла авиаудар по Купянску, погибла одна женщина, еще 8 человек получили ранения.
- При атаке была использована термобарическая бомба ОГАБ-1500, вызвавшая разрушения в городе.
- Инцидент произошел в Харьковской области, где на данный момент работают следственные органы.
- Воздушные силы РФ также атаковали Украину крылатыми ракетами и беспилотниками, что привело к сбитию ряда вражеских БпЛА.
РФ ударила термобарической бомбой по Купянску
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, россияне ударили авиационным боеприпасом ОГАБ-1500, попавшим у магазина на местном рынке.
ОГАБ-1500 — это авиационная бомба большой мощности, использующая принцип объемного взрыва. Это оружие относится к термобарическим боеприпасам, создающим мощную взрывную волну за счет сжигания топливно-воздушной смеси.
Из-за российской атаки повреждены двухэтажное торговое здание, киоски, остекление нежилых построек.
По данным Национальной полиции, пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.
По предварительным данным, погибла 73-летняя женщина. Еще 8 человек получили ранения — 5 женщин и трое мужчин. Пострадавшие доставлены в больницу.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 24 октября
Как отмечают военные, в ночь на 24 октября 2024 года противник атаковал Украину:
двумя крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря.
двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской обл.
50 ударными БпЛА типа «Shahed»
беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск и Крым.
По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.
Также отмечается, что 7 российских беспилотников локационно утрачены, 1 — в воздушном пространстве Украины, еще 2 — вернули в направлении России и Беларуси.
Вражеские ракеты не достигли своих целей. Боевая работа продолжается. Информация обновляется.
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