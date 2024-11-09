Уразили понад 52 тисячі цілей РФ. Сирський розкрив успіхи Сил оборони України

Протягом минулого місяця в результаті здійснених бойових вильотів дронів українські війни знищили та уразили понад 52 тисячі цілей армії Росії. З такою заявою виступив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Українські воїни продовжують успішно знищувати сили ворога

Головнокомандувач ЗСУ офіційно підтвердив ураження 129 артилерійських систем російських окупантів, 221 одиниці ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника.

Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Олександра Сирського, попри непрості погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою.

Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси — ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7000 місій, — додав він. Поширити

Варто також звернути увагу на те, що в жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника.

Що відомо про результати Курської операції

Понад 3 місяці триває успішна операція Сил оборони України у Курській області Росії.

Олександр Сирський наголосив, що Росія хотіла створити так звану “буферної зони” на півночі нашої країни.

На цьому тлі було ухвалене рішення стосовно початку наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.

За словами головнокомандувача, на Курському напрямку в особовому складі російські загарбники втратили 20 842 своїх вояк:

ліквідовано — 7905,

поранені — 12220,

полон — 717.

Ба більше, лише за 3 місяці Сили оборони України змогли знищити 1101 одиницю озброєння і військової техніки армії РФ: