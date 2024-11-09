Уразили понад 52 тисячі цілей РФ. Сирський розкрив успіхи Сил оборони України

Протягом минулого місяця в результаті здійснених бойових вильотів дронів українські війни знищили та уразили понад 52 тисячі цілей армії Росії. З такою заявою виступив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Головні тези:
- Головнокомандувач ЗСУ підтверджує ураження 129 артилерійських систем, 221 одиниць радіообладнання ворога.
- У Курській області триває успішна операція Сил оборони України, де вдало вдалося знищити 1101 одиницю озброєння армії РФ та понад 20 тис російських окупантів.
Українські воїни продовжують успішно знищувати сили ворога
Головнокомандувач ЗСУ офіційно підтвердив ураження 129 артилерійських систем російських окупантів, 221 одиниці ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника.
За словами Олександра Сирського, попри непрості погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою.
Варто також звернути увагу на те, що в жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника.
Що відомо про результати Курської операції
Понад 3 місяці триває успішна операція Сил оборони України у Курській області Росії.
Олександр Сирський наголосив, що Росія хотіла створити так звану “буферної зони” на півночі нашої країни.
На цьому тлі було ухвалене рішення стосовно початку наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.
За словами головнокомандувача, на Курському напрямку в особовому складі російські загарбники втратили 20 842 своїх вояк:
ліквідовано — 7905,
поранені — 12220,
полон — 717.
Ба більше, лише за 3 місяці Сили оборони України змогли знищити 1101 одиницю озброєння і військової техніки армії РФ:
54 танки,
276 бойових броньованих машини,
107 гармат та мінометів,
5 РСЗВ,
659 одиниць автомобільної техніки
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