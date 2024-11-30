По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 740 военных преступников из оккупационной армии РФ и отбили 192 вражеских атаки.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно ликвидировали 1740 солдат РФ за сутки и отбили 192 вражеских атак на фронте.
- Потери армии оккупантов составляют более 740 тысяч человек, включая технику.
- Силы обороны эффективно отражают атаки российских оккупантов в различных направлениях, включая Харьковскую, Лиманскую, Краматорскую области и другие.
- В ходе военных действий на фронте в Украине активно задействованы авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны.
- Генштаб сообщает о продолжающейся операции по отражению агрессии и защите территориальной целостности страны в различных областях.
Что происходит на фронте
В Харьковской области Силами обороны отражены 7 атак российских оккупантов вблизи Кудеевки, Глубокого, Волчанская и Тихого.
В направлении Купянска враг в течение суток 8 раз безуспешно пытался продвинуться вперед вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Роща.
В направлении Лимана на Донетчине отражены 20 вражеских атак неподалеку от Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.
В направлении Краматорска российские оккупанты провели 4 безуспешные атаки в сторону Временного Яра и Белой Горы.
В направлении Торецка украинские военные отбили 2 вражеских атаки неподалеку от Дружбы и Торецкой.
В направлении Покровска враг 41 раз пытался штурмовать и вести наступление в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Млечного, Нового Труда и Желтого.
В направлении Курахового Силами обороны отражены 46 атак российских окупантов в районах Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.
Противник совершил 26 штурмов наших позиций недалеко от Веселого Роща, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На левобережье Днепра в Херсонской области кафиры 5 раз безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ.
Что известно об общих и текущих потерях российских окупантов
С начала масштабного вторжения оккупационная армия РФ уже потеряла 740 тыс. 400 военных.
личного состава — около 740 тыс 400 (1740) человек ликвидировано;
танков — 9 тыс 463 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 19 тыс 355 (+12) ед;
артиллерийских систем — 20 тыс 909 (+23) ед;
РСЗО — 1 тыс 253 (+2) ед;
средства ПВО — 1 тыс 19 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 792 (+42) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 851 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 30 тыс 431 (+72) ед;
специальной техники — 3 тыс 617 (+2) ед.
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