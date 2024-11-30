ВСУ ликвидировали 1740 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1740 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 740 военных преступников из оккупационной армии РФ и отбили 192 вражеских атаки.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно ликвидировали 1740 солдат РФ за сутки и отбили 192 вражеских атак на фронте.
  • Потери армии оккупантов составляют более 740 тысяч человек, включая технику.
  • Силы обороны эффективно отражают атаки российских оккупантов в различных направлениях, включая Харьковскую, Лиманскую, Краматорскую области и другие.
  • В ходе военных действий на фронте в Украине активно задействованы авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны.
  • Генштаб сообщает о продолжающейся операции по отражению агрессии и защите территориальной целостности страны в различных областях.

Что происходит на фронте

В Харьковской области Силами обороны отражены 7 атак российских оккупантов вблизи Кудеевки, Глубокого, Волчанская и Тихого.

В направлении Купянска враг в течение суток 8 раз безуспешно пытался продвинуться вперед вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Роща.

В направлении Лимана на Донетчине отражены 20 вражеских атак неподалеку от Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

В направлении Краматорска российские оккупанты провели 4 безуспешные атаки в сторону Временного Яра и Белой Горы.

В направлении Торецка украинские военные отбили 2 вражеских атаки неподалеку от Дружбы и Торецкой.

В направлении Покровска враг 41 раз пытался штурмовать и вести наступление в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Млечного, Нового Труда и Желтого.

В направлении Курахового Силами обороны отражены 46 атак российских окупантов в районах Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

Противник совершил 26 штурмов наших позиций недалеко от Веселого Роща, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На левобережье Днепра в Херсонской области кафиры 5 раз безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отразили 23 вражеских атаки на данном направлении, — отмечают в Генштабе.

Что известно об общих и текущих потерях российских окупантов

С начала масштабного вторжения оккупационная армия РФ уже потеряла 740 тыс. 400 военных.

  • личного состава — около 740 тыс 400 (1740) человек ликвидировано;

  • танков — 9 тыс 463 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 тыс 355 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 20 тыс 909 (+23) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 253 (+2) ед;

  • средства ПВО — 1 тыс 19 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 792 (+42) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 851 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 тыс 431 (+72) ед;

  • специальной техники — 3 тыс 617 (+2) ед.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, пункту управления и одному другому важному объекту противника, — добавляют в Генштабе.

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