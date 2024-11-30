По информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 740 военных преступников из оккупационной армии РФ и отбили 192 вражеских атаки.

Что происходит на фронте

В Харьковской области Силами обороны отражены 7 атак российских оккупантов вблизи Кудеевки, Глубокого, Волчанская и Тихого.

В направлении Купянска враг в течение суток 8 раз безуспешно пытался продвинуться вперед вблизи Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Роща.

В направлении Лимана на Донетчине отражены 20 вражеских атак неподалеку от Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

В направлении Краматорска российские оккупанты провели 4 безуспешные атаки в сторону Временного Яра и Белой Горы.

В направлении Торецка украинские военные отбили 2 вражеских атаки неподалеку от Дружбы и Торецкой.

В направлении Покровска враг 41 раз пытался штурмовать и вести наступление в сторону Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Млечного, Нового Труда и Желтого.

В направлении Курахового Силами обороны отражены 46 атак российских окупантов в районах Солнцевки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

Противник совершил 26 штурмов наших позиций недалеко от Веселого Роща, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На левобережье Днепра в Херсонской области кафиры 5 раз безуспешно пытались штурмовать позиции ВСУ.

Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отразили 23 вражеских атаки на данном направлении, — отмечают в Генштабе. Поделиться

Что известно об общих и текущих потерях российских окупантов

С начала масштабного вторжения оккупационная армия РФ уже потеряла 740 тыс. 400 военных.

личного состава — около 740 тыс 400 (1740) человек ликвидировано;

танков — 9 тыс 463 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 19 тыс 355 (+12) ед;

артиллерийских систем — 20 тыс 909 (+23) ед;

РСЗО — 1 тыс 253 (+2) ед;

средства ПВО — 1 тыс 19 ед;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 329 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 792 (+42) ед;

крылатых ракет — 2 тыс 851 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 30 тыс 431 (+72) ед;

специальной техники — 3 тыс 617 (+2) ед.