ЗСУ знищили понад 1700 окупантів РФ, 6 танків та 14 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 742 130 військових.
Головні тези:
- Українські військові знищили понад 1700 окупантів з початку вторгнення, загальна кількість втрат російської армії становить 742 130 військових.
- Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників та знищили значну кількість техніки, включаючи танки, бойові машини, артилерію та інше.
- На фронті зафіксовано 224 бойових зіткнення, зокрема було відбито численні атаки окупантів на різних напрямках.
- Противник вчинив атаки на позиції українських військ на різних напрямках, що свідчить про активний характер оборонно-бойових дій.
- Збройні сили України продовжують активно захищати свою територію та відбивати атаки ворога, демонструючи високий рівень бойової готовності.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9469 (+6) од,
бойових броньованих машин — 19369 (+14) од,
артилерійських систем — 20923 (+14) од,
РСЗВ — 1253 (+0) од,
засоби ППО — 1019 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19803 (+11),
крилаті ракети — 2852 (+1),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30507 (+76) од,
спеціальна техніка — 3619 (+2)
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського.
На Краматорському напрямку противник вчинив 17 атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.
Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися 16 бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.
Сили оборони за вчора відбили 54 атаки позицій наших військ на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль.
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