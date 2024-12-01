ЗСУ знищили рекордну кількість солдатів та техніки армії РФ протягом листопада

У листопаді армія РФ зазнала з початку широкомасштабного вторгнення в Україну найбільших санітарних втрат в особовому складі. Вони склали 45 720 солдатів.

РФ зазнала рекордних втрат живої сили протягом листопада

Як повідомили в Міноборони України, така кількість втрат співставна з понад 3 мотострілецькими дивізіями сухопутних військ росармії.

За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни "задвухсотили" та "затрьохсотили" 2 030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року, — йдеться в заяві МОУ. Поширити

Крім того, протягом листопада українські захисники уразили 307 танків ворога. А це — найвищий показник осені цього року.

Фото — Міноборони України

У Міноборони підкреслили, що один танковий батальйон російської армії складається з 31 машини, отже, за листопад окупанти втратили еквівалент майже 10 танкових батальйонів. Орієнтовна вартість цих втрат становить 450 мільйонів доларів США.

Крім того, в листопаді українські сили уразили 899 бойових броньованих машин (ББМ), що еквівалентно майже чотирьом мотострілецьким дивізіям. Орієнтовна вартість цієї техніки становить не менше пів мільярда доларів.

Щодо артилерійських втрат, то українські воїни знищили 884 одиниці артилерійських засобів росіян. Зважаючи на те, що один артилерійський дивізіон російської армії має 18 самохідних установок, це відповідає втратам 49 артдивізіонів.

Загальна вартість знищених артсистем оцінюється в 700 мільйонів доларів.

Загальна вартість втрат Росії у зброї та техніці за листопад 2024 року перевищує 3 мільярди доларів. У попередні місяці — вересні та жовтні — ці втрати були меншими. У міністерстві наголосили, що Кремль продовжує витрачати величезні ресурси на ведення війни, — підсумували в Мінобороні. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено: