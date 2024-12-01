ЗСУ знищили рекордну кількість солдатів та техніки армії РФ протягом листопада

У листопаді армія РФ зазнала з початку широкомасштабного вторгнення в Україну найбільших санітарних втрат в особовому складі. Вони склали 45 720 солдатів.
Головні тези:
- Під час широкомасштабного вторгнення в Україну армія РФ зазнала рекордних втрат в особовому складі, втративши понад 45 тисяч солдатів протягом листопада.
- За даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська знищили понад 2000 ворожих солдатів протягом однієї доби в листопаді, що є рекордом з початку війни.
- Важливим досягненням стало ураження українськими захисниками 307 танків, 899 бойових броньованих машин та 884 артилерійських засобів ворога під час листопада.
- Українські війська оцінюють загальну вартість знищеної техніки та зброї армії РФ за листопад на понад 3 мільярди доларів, підкреслюючи величезні ресурси, які Кремль витрачає на ведення війни.
РФ зазнала рекордних втрат живої сили протягом листопада
Як повідомили в Міноборони України, така кількість втрат співставна з понад 3 мотострілецькими дивізіями сухопутних військ росармії.
Крім того, протягом листопада українські захисники уразили 307 танків ворога. А це — найвищий показник осені цього року.
У Міноборони підкреслили, що один танковий батальйон російської армії складається з 31 машини, отже, за листопад окупанти втратили еквівалент майже 10 танкових батальйонів. Орієнтовна вартість цих втрат становить 450 мільйонів доларів США.
Крім того, в листопаді українські сили уразили 899 бойових броньованих машин (ББМ), що еквівалентно майже чотирьом мотострілецьким дивізіям. Орієнтовна вартість цієї техніки становить не менше пів мільярда доларів.
Щодо артилерійських втрат, то українські воїни знищили 884 одиниці артилерійських засобів росіян. Зважаючи на те, що один артилерійський дивізіон російської армії має 18 самохідних установок, це відповідає втратам 49 артдивізіонів.
Загальна вартість знищених артсистем оцінюється в 700 мільйонів доларів.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9469 (+6) од,
бойових броньованих машин — 19369 (+14) од,
артилерійських систем — 20923 (+14) од,
РСЗВ — 1253 (+0) од,
засоби ППО — 1019 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19803 (+11),
крилаті ракети — 2852 (+1),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30507 (+76) од,
спеціальна техніка — 3619 (+2)
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-