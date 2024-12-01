Вернут ли Украине ядерное оружие — ответ США
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Вернут ли Украине ядерное оружие — ответ США

Салливан
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Источник:  ABC News

Возвращение Украине ядерного оружия, от которого она добровольно отказалась в начале 1990-х годов, пока не рассматривается как одно из возможных решений поддержки Киева.

Главные тезисы

  • Администрация Джо Байдена сосредоточится на усилении Украины, но без ядерного оружия.
  • Билинкен отметил готовность США принять решительные меры против КНДР.

У Байдена озвучили свою позицию по предоставлению Украине ядерного оружия

Позицию Белого дома озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Журналисты попросили его отреагировать на статью The New York Times, в которой сообщалось о том, что некоторые члены команды Джо Байдена допустили возможность "вернуть Украине ядерное оружие, которое было вывезено из нее после распада Советского Союза".

Это не рассматривается.Нет, мы предоставляем Украине разные конвенционные силы и средства, чтобы она могла эффективно защитить себя и дать отпор россиянам, а не ядерные силы и средства.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США по вопросам национальной безопасности

По его словам, действующее руководство Белого дома сделает все возможное, чтобы передать Киеву все возможные инструменты для укрепления позиций на поле боя.

Салливан также официально подтвердил, что Байден отдал приказ ему наблюдать за существенным увеличением военного оборудования, которое будут предоставлять ВСУ.

Чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, к тому времени, когда президент Байден уйдет с должности, добавил он.

Новый план Байдена касательно Украины — что важно знать

Как заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, администрация Джо Байдена планирует усилить поддержку Украины в течение следующих нескольких месяцев на фоне войны против РФ.

Об этом он сообщил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам шефа американской дипломатии, вступление Северной Кореи в войну против Украины на стороне РФ получит "решительный ответ".

Кроме того, указано, что в штаб-квартире Североатлантического союза Блинкен и Рютте обсудили работу, которую НАТО должна выполнить для укрепления своей оборонно-промышленной базы.

Президент Байден намерен полностью использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно — укреплять этот Альянс, — заявил Блинкен.

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