Зеленский озвучил позицию Украины касательно статьи 5 НАТО в случае членства в Альянсе

Команда главы государства Владимира Зеленского согласна с тем, что в случае вступления Украины в НАТО во время войны статья 5 Альянса может распространяться не на всю ее территорию.
Главные тезисы
- Президент Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупацию своих земель.
- Кроме того, она не собирается торговаться своими землями ради вступления в Альянс.
- Стало известно, кто блокирует путь Украины в НАТО.
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С заявлением по этому поводу президент выступил на пресс-конференции в воскресенье, 1 декабря, с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Киеве.
Владимир Зеленский в который раз напомнил о том, что Украина никогда юридически не признает какой-либо оккупации Россией своих земель.
По словам главы государства, не может быть приглашение в НАТО части территории Украины.
Он также официально подтвердил, что Украина до сих пор не получала от партнеров каких-либо предложений о формате членства в блоке.
Кто блокирует вступление Украины в НАТО
Как сообщил 1 декабря глава государства, США, Германия и Венгрия сохраняют скептическое отношение касательно возможности приглашения Украины в НАТО.
СМИ спросили у Владимира Зеленского, стоит ли украинцам рассчитывать 3-4 декабря на положительное решение от встречи глав МИД стран-членов НАТО по одобрению рекомендации лидерам этих государств пригласить Украину к будущему членству.
Владимир Зеленский не скрывает, что пока не знает, какого решения можно ожидать от американского лидера Джо Байдена.
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