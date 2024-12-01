Зеленский озвучил позицию Украины касательно статьи 5 НАТО в случае членства в Альянсе
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Зеленский озвучил позицию Украины касательно статьи 5 НАТО в случае членства в Альянсе

Офис Президента Украины
Зеленский
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Команда главы государства Владимира Зеленского согласна с тем, что в случае вступления Украины в НАТО во время войны статья 5 Альянса может распространяться не на всю ее территорию.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупацию своих земель.
  • Кроме того, она не собирается торговаться своими землями ради вступления в Альянс.
  • Стало известно, кто блокирует путь Украины в НАТО.

Украина назвала компромисс, на который готова пойти

С заявлением по этому поводу президент выступил на пресс-конференции в воскресенье, 1 декабря, с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Киеве.

Владимир Зеленский в который раз напомнил о том, что Украина никогда юридически не признает какой-либо оккупации Россией своих земель.

По словам главы государства, не может быть приглашение в НАТО части территории Украины.

Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, но и что другие территории не украинские. Потому Украина никогда не пойдет на это. Если это приглашение, то только полностью всех территорий… Но мы понимаем, что 5-я поправка (имеется в виду статья 5 Североатлантического договора. — ред.), когда ты член НАТО, не может действовать во время войны на всей территории Украины, поэтому что страны против рисков вовлечения их в войну.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также официально подтвердил, что Украина до сих пор не получала от партнеров каких-либо предложений о формате членства в блоке.

Кто блокирует вступление Украины в НАТО

Как сообщил 1 декабря глава государства, США, Германия и Венгрия сохраняют скептическое отношение касательно возможности приглашения Украины в НАТО.

СМИ спросили у Владимира Зеленского, стоит ли украинцам рассчитывать 3-4 декабря на положительное решение от встречи глав МИД стран-членов НАТО по одобрению рекомендации лидерам этих государств пригласить Украину к будущему членству.

Это зависит от партнеров. Они знают о нашей позиции. Мы бы хотели рекомендацию от министров иностранных дел, но иллюзии нет. Есть те скептические страны, США сегодня входят в список этого, к сожалению, скепсиса, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский не скрывает, что пока не знает, какого решения можно ожидать от американского лидера Джо Байдена.

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