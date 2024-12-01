Зеленський озвучив позицію України щодо 5 статті НАТО у разі членства в Альянсі

Команда глави держави Володимира Зеленського згодна на те, що в разі вступу України в НАТО під час війни стаття 5 Альянсу може поширюватись не на всю її територію.

Україна назвала компроміс, на який готова піти

З заявою з цього приводу президент виступив на пресконференції в неділю, 1 грудня, з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві.

Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що Україна ніколи юридично не визнає будь-якої окупації Росією своїх земель.

За словами глави держави, не може бути запрошення в НАТО частини території України.

Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а й що інші території — не українські. Тому Україна ніколи не піде на це. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій… Але ми розуміємо, що 5-та поправка (мається на увазі стаття 5 Північноатлантичного договору. — ред.), коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залученні їх у війну. Володимир Зеленський Президент України

Він також офіційно підтвердив, що Україна досі не отримувала від партнерів будь-яких пропозицій про формат членства в блоці.

Хто блокує вступ України в НАТО

Як повідомив 1 грудня глава держави, США, Німеччина і Угорщина зберігають скептичне ставлення до можливості запрошення України в НАТО.

ЗМІ запитали у Володимира Зеленського, чи варто українцям розраховувати 3-4 грудня на позитивне рішення від зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО стосовно схвалення рекомендації лідерам цих держав запросити Україну до майбутнього членства.

Це залежить від партнерів. Вони знають нашу позицію. Ми хотіли би рекомендацію від міністрів закордонних справ, але ілюзії немає. Є ті скептичні країни, США на сьогодні входять в список цього, на жаль, скепсису, — наголосив президент. Поширити

Володимир Зеленський не приховує, що наразі не знає, якого рішення наразі можна очікувати від американського лідера Джо Байдена.