Зеленський озвучив позицію України щодо 5 статті НАТО у разі членства в Альянсі

Команда глави держави Володимира Зеленського згодна на те, що в разі вступу України в НАТО під час війни стаття 5 Альянсу може поширюватись не на всю її територію.
Головні тези:
- Президент Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх земель.
- Окрім того, вона не збирається торгуватися власними землями заради вступу в Альянс.
- Стало відомо, хто блокує шлях України в НАТО.
Україна назвала компроміс, на який готова піти
З заявою з цього приводу президент виступив на пресконференції в неділю, 1 грудня, з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Києві.
Володимир Зеленський вкотре нагадав про те, що Україна ніколи юридично не визнає будь-якої окупації Росією своїх земель.
За словами глави держави, не може бути запрошення в НАТО частини території України.
Він також офіційно підтвердив, що Україна досі не отримувала від партнерів будь-яких пропозицій про формат членства в блоці.
Хто блокує вступ України в НАТО
Як повідомив 1 грудня глава держави, США, Німеччина і Угорщина зберігають скептичне ставлення до можливості запрошення України в НАТО.
ЗМІ запитали у Володимира Зеленського, чи варто українцям розраховувати 3-4 грудня на позитивне рішення від зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО стосовно схвалення рекомендації лідерам цих держав запросити Україну до майбутнього членства.
Володимир Зеленський не приховує, що наразі не знає, якого рішення наразі можна очікувати від американського лідера Джо Байдена.
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