Кім Чен Ин дав Путіну таємну обіцянку щодо України

Що Кім Чен Ин пообіцяв Росії

Як офіційно підтвердило 29 листопада Міноборони РФ, російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до КНДР задля зміцнення співпраці між двома країнами.

Під час зустрічі Кім і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо зміцнення стратегічного партнерства і захисту суверенітету, інтересів безпеки і міжнародної справедливості кожної з країн перед обличчям швидко мінливого міжнародного безпекового становища, — стверджують державні північнокорейські ЗМІ. Поширити

Окрім того, наголошується, що диктатор Кім Чен Ин заявив, що що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям прагнення імперіалістів до гегемонії.

Ба більше, вказано, що ві таємно пообіцяв нелегітимному главі Кремля Володимиру Путіну свою непохитну підтримку у загарбницькій війні проти України.

Кім Чен Ин і Андрій Бєлоусов (Фото: відкриті джерела)

Що важливо знати про позицію КНДР

Офіційний Пхеньян підтримав вторгнення Росії в Україну, назвавши його оборонною відповіддю на те, що Росія і Північна Корея називають "безрозсудним" просуванням НАТО на схід.

Ще два місяці тому стало відомо, що країна-агресорка РФ отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа.

Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками. Поширити

Цього місяця було оголошено, що КНДР суттєво розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.