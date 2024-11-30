Кім Чен Ин дав Путіну таємну обіцянку щодо України

У Північній Кореї відбулася зустріч диктатора КНДР Кім Чен Ина та очільника Міноборони РФ Андрія Бєлоусова.
Головні тези:
- Під час зустрічі Кім Чен Ин передав таємне послання диктатору Путіну.
- Північна Корея підтримує загарбницьку політику Росії, зокрема і її війну проти України.
- Інформація вказує на зростання співпраці між країнами у виробництві і застосуванні зброї.
Що Кім Чен Ин пообіцяв Росії
Як офіційно підтвердило 29 листопада Міноборони РФ, російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до КНДР задля зміцнення співпраці між двома країнами.
Окрім того, наголошується, що диктатор Кім Чен Ин заявив, що що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям прагнення імперіалістів до гегемонії.
Ба більше, вказано, що ві таємно пообіцяв нелегітимному главі Кремля Володимиру Путіну свою непохитну підтримку у загарбницькій війні проти України.
Що важливо знати про позицію КНДР
Офіційний Пхеньян підтримав вторгнення Росії в Україну, назвавши його оборонною відповіддю на те, що Росія і Північна Корея називають "безрозсудним" просуванням НАТО на схід.
Ще два місяці тому стало відомо, що країна-агресорка РФ отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа.
Цього місяця було оголошено, що КНДР суттєво розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.
За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.
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