Кім Чен Ин дав Путіну таємну обіцянку щодо України
Категорія
Політика
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Кім Чен Ин дав Путіну таємну обіцянку щодо України

Кім Чен Ин
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Джерело:  Associated Press

У Північній Кореї відбулася зустріч диктатора КНДР Кім Чен Ина та очільника Міноборони РФ Андрія Бєлоусова. 

Головні тези:

  • Під час зустрічі Кім Чен Ин передав таємне послання диктатору Путіну.
  • Північна Корея підтримує загарбницьку політику Росії, зокрема і її війну проти України.
  • Інформація вказує на зростання співпраці між країнами у виробництві і застосуванні зброї.

Що Кім Чен Ин пообіцяв Росії

Як офіційно підтвердило 29 листопада Міноборони РФ, російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до КНДР задля зміцнення співпраці між двома країнами.

Під час зустрічі Кім і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо зміцнення стратегічного партнерства і захисту суверенітету, інтересів безпеки і міжнародної справедливості кожної з країн перед обличчям швидко мінливого міжнародного безпекового становища, — стверджують державні північнокорейські ЗМІ.

Окрім того, наголошується, що диктатор Кім Чен Ин заявив, що що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям прагнення імперіалістів до гегемонії.

Ба більше, вказано, що ві таємно пообіцяв нелегітимному главі Кремля Володимиру Путіну свою непохитну підтримку у загарбницькій війні проти України.

Кім Чен Ин і Андрій Бєлоусов (Фото: відкриті джерела)

Що важливо знати про позицію КНДР

Офіційний Пхеньян підтримав вторгнення Росії в Україну, назвавши його оборонною відповіддю на те, що Росія і Північна Корея називають "безрозсудним" просуванням НАТО на схід.

Ще два місяці тому стало відомо, що країна-агресорка РФ отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа.

Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками.

Цього місяця було оголошено, що КНДР суттєво розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.

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