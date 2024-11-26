ГУР перехопило нову розмову солдатів КНДР на Курщині — відео

Українські розвідники перехопили нову розмову північнокорейських військових. Їх Росія розмістила в Курській області.
Головні тези:
- У результатах перехоплення розмови солдатів КНДР на Курщині вказано, що північнокорейські війська перебувають у російській Курській області та можуть бути використані в угрупованні проти України.
- Президент Володимир Зеленський повідомив про відправку КНДР до Курської області 11 тисяч військових, але їхня кількість може зрости до 100 тисяч осіб в разі зміцнення альянсу з Росією.
- Режим Кім Чен Іна має можливість розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки РФ, що свідчить про можливість ескалації конфлікту та загрозу для України.
- Північна Корея передала Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності, які вже використовуються у Курській області, що підвищує напруженість та ризик для регіону.
Про що говорили солдати КНДР на Курщині
Як можна почути з перехоплення розмови, черговий на рації, північнокорейський військовий, проводив сеанс перевірки зв’язку, одночасно підганяючи солдатів. В
Він вимагав, щоб ті діяли швидше, закликаючи їх корейською мовою поспішати та повертатися назад.
Що відомо про участь КНДР у війні проти України
Як зазначив президент Володимир Зеленський, наразі КНДР вже відправила до російської Курської області 11 тис військових, однак їхня кількість незабаром може зрости до 100 тис осіб.
За словами анонімних джерел, режим Кім Чен Ина має можливість розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки РФ.
Цілком ймовірно, це станеться, якщо альянс між КНДР та Росією буде міцнішати.
Окрім цього РФ отримала від Північної Кореї значну кількість ракетних і артилерійських систем великої дальності, які вже використовуються в Курській області.
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