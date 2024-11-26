ГУР перехопило нову розмову солдатів КНДР на Курщині — відео

Українські розвідники перехопили нову розмову північнокорейських військових. Їх Росія розмістила в Курській області.

Про що говорили солдати КНДР на Курщині

Як можна почути з перехоплення розмови, черговий на рації, північнокорейський військовий, проводив сеанс перевірки зв’язку, одночасно підганяючи солдатів. В

Він вимагав, щоб ті діяли швидше, закликаючи їх корейською мовою поспішати та повертатися назад.

Швидко виходьте! Швидше, швидше рухайтесь назад, ― прокричав корейською військовий. Поширити

Що відомо про участь КНДР у війні проти України

Як зазначив президент Володимир Зеленський, наразі КНДР вже відправила до російської Курської області 11 тис військових, однак їхня кількість незабаром може зрости до 100 тис осіб.

За словами анонімних джерел, режим Кім Чен Ина має можливість розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки РФ.

Цілком ймовірно, це станеться, якщо альянс між КНДР та Росією буде міцнішати.

Окрім цього РФ отримала від Північної Кореї значну кількість ракетних і артилерійських систем великої дальності, які вже використовуються в Курській області.