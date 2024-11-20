КНДР відправила генерала-помічника Кім Чен Ина для керування своїми військами в РФ

Один із ключових військових діячів Північної Кореї генерал-полковник Кім Йон Бок очолив контингент військ КНДР на Курщині. Він входить до десятки найвпливовіших військових посадовців країни і часто виступає помічником Кім Чен Ина.

Що відомо про генерала-полковника Кім Йон Бока

Як зазначає видання, генерал-полковника Кім Йон Бока рідко бачили на публіці. Його роль як керівника північнокорейських спецпризначенців вимагала зберігати анонімність.

Але зараз він став публічною фігурою. Він є найвищим представником армії КНДР у Росії, де вже розгорнуто понад 11 000 північнокорейських солдатів для підтримки Москви у війні проти України. Поширити

Кім Йон Бок (фото — з відкритих джерел)

Українські та південнокорейські офіційні особи підтвердили його присутність у Росії. Формально місією Кіма є інтеграція північнокорейських військ із російськими, вивчення бойового досвіду для подальшого впровадження вдома та підготовка до можливих майбутніх розгортань.

Генерал-полковник Кім не планує брати участь у бойових діях, але його відрядження до Росії демонструє зацікавленість Північної Кореї в підтримці Москви до кінця наступного року. Поширити

Кім Йон Бок став відомим після червневого візиту Володимира Путіна до Пхеньяна, де було укладено пакт про взаємну оборону. З того часу Кім супроводжував Кім Чен Ина у різних заходах, включно з відвідуванням постраждалих від повені районів та військовими навчаннями.

Останнє згадування про нього у північнокорейських ЗМІ було 6 жовтня. Невдовзі після цього він відбув до Росії разом із першою партією військ КНДР.

За даними українських і південнокорейських чиновників, Кім Йон Бок є одним із приблизно 500 північнокорейських офіцерів, які перебувають у Росії. Протягом більшої частини кар’єри він залишався в тіні, а біографічні деталі про нього, зокрема вік і місце народження, досі невідомі.

Навіщо Росії солдати КНДР

Як вдалося дізнатися журналістам, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ планує розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Станом на сьогодні армія РФ активно атакує українські позиції на Курщині ракетними ударами і артилерійським вогнем. Попри це, масштабний наступ окупантів досі не розпочався.

Українські офіційні особи розповіли, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

Окрім того, наголошується, що наразі солдати КНДР тренуються разом з російськими військами в крайній західній частині Курської області.