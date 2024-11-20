КНДР отправила генерала-помощника Ким Чен Ина для управления своими войсками в РФ

Один из ключевых военных деятелей Северной Кореи генерал-полковник Ким Йон Бок возглавил контингент войск КНДР в Курщине. Он входит в десятку самых влиятельных военных чиновников страны и часто выступает помощником Ким Чен Ина.

Что известно о генерале-полковнике Ким Йон Боке

Как отмечает издание, генерал-полковник Ким Йон Бок редко видели на публике. Его роль как руководителя северокорейских спецназовцев требовала сохранять анонимность.

Но сейчас он стал публичной фигурой. Он является самым высоким представителем армии КНДР в России, где уже развернуто более 11 000 северокорейских солдат для поддержки Москвы в войне против Украины. Поделиться

Ким Йон Бок (фото — из открытых источников)

Украинские и южнокорейские официальные лица подтвердили наличие в России. Формально миссией Кима является интеграция северокорейских войск с русскими, изучение боевого опыта для дальнейшего внедрения на дому и подготовка к возможным будущим развертываниям.

Генерал-полковник Ким не планирует участвовать в боевых действиях, но его командировка в Россию демонстрирует заинтересованность Северной Кореи в поддержке Москвы до конца следующего года. Поделиться

Ким Йон Бок стал известен после июньского визита Владимира Путина в Пхеньян, где был заключен пакт о взаимной обороне.

Последнее упоминание о нем в северокорейских СМИ было 6 октября. Вскоре после этого он отправился в Россию вместе с первой партией войск КНДР.

По данным украинских и южнокорейских чиновников, Ким Йон Бок является одним из примерно 500 находящихся в России северокорейских офицеров. В течение большей части карьеры он оставался в тени, а биографические детали о нем, в частности возраст и место рождения, до сих пор неизвестны.

Зачем России солдаты КНДР

Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.

На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.

Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Кроме того, отмечается, что солдаты КНДР тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.