КНДР отправила генерала-помощника Ким Чен Ина для управления своими войсками в РФ

Один из ключевых военных деятелей Северной Кореи генерал-полковник Ким Йон Бок возглавил контингент войск КНДР в Курщине. Он входит в десятку самых влиятельных военных чиновников страны и часто выступает помощником Ким Чен Ина.
Главные тезисы
- Генерал-полковник Ким Йон Бок редко появляется в публичных местах и руководит северокорейскими войсками в России.
- Его миссия в России включает интеграцию северокорейских войск с русскими, изучение боевого опыта и подготовку к будущим развертываниям.
- Ожидается масштабное контрнаступление в Курской области с участием солдат КНДР, тренирующихся вместе с российскими войсками.
- Украина готовится к атаке окупантов и планирует удержать территории от северокорейских войск на некоторое время.
- Ситуация в регионе напряженная, но украинская оборона в Курской области пока остается несокрушимой, согласно западным источникам.
Что известно о генерале-полковнике Ким Йон Боке
Как отмечает издание, генерал-полковник Ким Йон Бок редко видели на публике. Его роль как руководителя северокорейских спецназовцев требовала сохранять анонимность.
Украинские и южнокорейские официальные лица подтвердили наличие в России. Формально миссией Кима является интеграция северокорейских войск с русскими, изучение боевого опыта для дальнейшего внедрения на дому и подготовка к возможным будущим развертываниям.
Ким Йон Бок стал известен после июньского визита Владимира Путина в Пхеньян, где был заключен пакт о взаимной обороне.
Последнее упоминание о нем в северокорейских СМИ было 6 октября. Вскоре после этого он отправился в Россию вместе с первой партией войск КНДР.
По данным украинских и южнокорейских чиновников, Ким Йон Бок является одним из примерно 500 находящихся в России северокорейских офицеров. В течение большей части карьеры он оставался в тени, а биографические детали о нем, в частности возраст и место рождения, до сих пор неизвестны.
Зачем России солдаты КНДР
Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.
На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.
Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.
Кроме того, отмечается, что солдаты КНДР тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-