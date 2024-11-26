ГУР перехватило новый разговор солдат КНДР на Курщине — видео

Украинские разведчики перехватили новый разговор северокорейских военных. Их Россия разместила в Курской области.

О чем говорили солдаты КНДР в Курщине

Как можно услышать по перехвату разговора, дежурный на рации, северокорейский военный, проводил сеанс проверки связи, одновременно подгоняя солдат.

Он требовал, чтобы те действовали быстрее, призывая их на корейском языке спешить и возвращаться назад.

Быстро выходите! Скорее, скорее двигайтесь назад, - прокричал по-корейски военный. Поделиться

Что известно об участии КНДР в войне против Украины

Как отметил президент Владимир Зеленский, в настоящее время КНДР уже отправила в российскую Курскую область 11 тыс военных, однако их количество вскоре может возрасти до 100 тыс человек.

По словам анонимных источников, режим Ким Чен Ина может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки РФ.

По всей вероятности, это произойдет, если альянс между КНДР и Россией будет крепнуть.

Кроме этого, РФ получила от Северной Кореи значительное количество ракетных и артиллерийских систем большой дальности, которые уже используются в Курской области.