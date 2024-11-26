ГУР перехватило новый разговор солдат КНДР на Курщине — видео

Украинские разведчики перехватили новый разговор северокорейских военных. Их Россия разместила в Курской области.
Главные тезисы
- Перехвачен разговор с солдатами КНДР на Курщине, указывающий на наличие северокорейских войск в российской Курской области.
- Президент Зеленский сообщил о возможном увеличении числа военных до 100 тысяч человек, что свидетельствует о возможной эскалации конфликта.
- Северная Корея передала России ракетные и артиллерийские системы большой дальности, повышая напряженность в регионе.
- Солдаты КНДР на радиостанции Курщины говорили о подгонке солдат, подчеркивая важность быстрого действия и возвращения назад.
О чем говорили солдаты КНДР в Курщине
Как можно услышать по перехвату разговора, дежурный на рации, северокорейский военный, проводил сеанс проверки связи, одновременно подгоняя солдат.
Он требовал, чтобы те действовали быстрее, призывая их на корейском языке спешить и возвращаться назад.
Что известно об участии КНДР в войне против Украины
Как отметил президент Владимир Зеленский, в настоящее время КНДР уже отправила в российскую Курскую область 11 тыс военных, однако их количество вскоре может возрасти до 100 тыс человек.
По словам анонимных источников, режим Ким Чен Ина может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки РФ.
По всей вероятности, это произойдет, если альянс между КНДР и Россией будет крепнуть.
Кроме этого, РФ получила от Северной Кореи значительное количество ракетных и артиллерийских систем большой дальности, которые уже используются в Курской области.
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