Росія обстрілює Україну ракетами виробництва КНДР із іноземними компонентами

За даними ГУР, КНДР передала Росії понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких 170-мм САУ М-1989 та 240-мм РСЗВ М-1991, 100 одиниць ракет KN23 і не менше 5 млн снарядів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Ракети з КНДР продовжують містити західні компоненти

Так, за словами аналітика, 2 січня 2024 року внаслідок влучання балістичної ракети з КНДР у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей.

11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення. Андрій Коваленко Керівник ЦПД

Серед компонентів ракети KN23 був виявлений перетворювач напруги з маркуванням британського виробника «XP Power», який виготовлений в лютому 2023 року.

Також ракети містять іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн — КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

Важливо, щоб уряди західних країн посилили експортний контроль над компонентами та технологіями для виробництва зброї. Потрібно унеможливити їх реекспорт до РФ, Білорусі, ірану, КНДР.

На жаль, ворог все активніше використовує балістику з КНДР проти цивільних, повідомляє Коваленко.

Що відомо про один із найбільших заводів КНДР

КНДР активно розширює виробничі потужності ключового заводу, де збирають ракети малої дальності, які передаються Росії.

Завод, відомий як "11 лютого", входить до машинобудівного комплексу "Ренсон" у місті Хамхін, другому за розмірами в КНДР.

Цей об'єкт є єдиним відомим підприємством, яке виготовляє твердопаливні ракети класу "Хвасон-11". Поширити

За даними супутникових знімків, зроблених компанією Planet Labs, у жовтні на території заводу будується новий цех, а також житлові комплекси для працівників. Крім того, помітно модернізацію входів до підземних приміщень: прибрано старий мостовий кран, що заважав доступу до тунелів.