Росія обстрілює Україну ракетами виробництва КНДР із іноземними компонентами

За даними ГУР, КНДР передала Росії понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких 170-мм САУ М-1989 та 240-мм РСЗВ М-1991, 100 одиниць ракет KN23 і не менше 5 млн снарядів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
Головні тези:
- Росія отримала від КНДР понад 100 одиниць техніки, включно з ракетами та снарядами з іноземними компонентами.
- Постачання ракет КНДР Росії призвело до трагічних подій у Києві та Київській області.
- Необхідно посилити контроль над експортом компонентів для виробництва зброї, щоб уникнути їх незаконного використання.
- Розширення виробничих потужностей заводу КНДР по виробництву ракет може підвищити загрозу для України від Росії.
Ракети з КНДР продовжують містити західні компоненти
Так, за словами аналітика, 2 січня 2024 року внаслідок влучання балістичної ракети з КНДР у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей.
Серед компонентів ракети KN23 був виявлений перетворювач напруги з маркуванням британського виробника «XP Power», який виготовлений в лютому 2023 року.
Також ракети містять іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн — КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.
Важливо, щоб уряди західних країн посилили експортний контроль над компонентами та технологіями для виробництва зброї. Потрібно унеможливити їх реекспорт до РФ, Білорусі, ірану, КНДР.
На жаль, ворог все активніше використовує балістику з КНДР проти цивільних, повідомляє Коваленко.
Що відомо про один із найбільших заводів КНДР
КНДР активно розширює виробничі потужності ключового заводу, де збирають ракети малої дальності, які передаються Росії.
Завод, відомий як "11 лютого", входить до машинобудівного комплексу "Ренсон" у місті Хамхін, другому за розмірами в КНДР.
За даними супутникових знімків, зроблених компанією Planet Labs, у жовтні на території заводу будується новий цех, а також житлові комплекси для працівників. Крім того, помітно модернізацію входів до підземних приміщень: прибрано старий мостовий кран, що заважав доступу до тунелів.
Експерти наголошують, що такі ракети, хоч і використовуються в обмеженій кількості, можуть бути корисними для Росії у війні проти України, дозволяючи їй компенсувати дефіцит власних виробничих потужностей.
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