Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреливает Украину ракетами производства КНДР с иностранными компонентами

Ракета
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Источник:  KOVALENKO

По данным ГУР, КНДР передала России более 100 единиц техники разных типов, среди которых 170-мм САУ М-1989 и 240-мм РСЗО М-1991, 100 единиц ракет KN23 и не менее 5 млн снарядов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Главные тезисы

  • Поставки ракет и снарядов КНДР России создают угрозу безопасности для Украины, приводя к трагическим последствиям.
  • Необходимо ужесточить контроль над экспортом компонентов для производства оружия с целью предотвращения их незаконного использования.
  • Расширение производственных мощностей завода КНДР по ракетам повышает уровень угрозы от России, особенно в контексте использования западных компонентов.
  • Активная модернизация завода в КНДР говорит о возможном увеличении производства ракет, что может стать опасным элементом в конфликте между странами.
  • Усиление экспортного контроля западных стран над компонентами и технологиями необходимо для предотвращения их попадания во враждебные руки и сдерживания угрозы конфликта.

Ракеты из КНДР продолжают содержать западные компоненты

Так, по словам аналитика, 2 января 2024 года в результате попадания баллистической ракеты из КНДР в киевскую многоэтажку погибли четыре человека.

11 августа 2024 года в Киевской области от обломков KN-23/KN-24 погибли четырехлетний мальчик и его отец, еще трое граждан получили ранения.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

Среди компонентов ракеты KN23 был обнаружен преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power, который изготовлен в феврале 2023 года.

Также ракеты содержат иностранные компоненты, производимые компаниями из пяти стран — КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.

Важно, чтобы правительства западных стран усилили экспортный контроль над компонентами и технологиями производства оружия. Нужно сделать невозможным их реэкспорт в РФ, Беларусь, Иран, КНДР.

К сожалению, враг все активнее использует баллистику из КНДР против гражданских, сообщает Коваленко.

Что известно об одном из крупнейших заводов КНДР

КНДР активно расширяет производственные мощности ключевого завода, где собирают ракеты малой дальности, передаваемые России.

Завод, известный как "11 февраля", входит в машиностроительный комплекс "Ренсон" в городе Хамхин, второй по размерам в КНДР.

Этот объект является единственным известным предприятием, которое производит твердотопливные ракеты класса "Хвасон-11".

По данным спутниковых снимков, сделанных компанией Planet Labs, в октябре на территории завода возводится новый цех, а также жилые комплексы для работников. Кроме того, заметна модернизация входов в подземные помещения: убран старый мостовой кран, мешавший доступу к тоннелям.

Эксперты отмечают, что такие ракеты, хоть и используются в ограниченном количестве, могут быть полезны для России в войне против Украины, позволяя ей компенсировать дефицит собственных производственных мощностей.

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