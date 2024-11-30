Ким Чен Ын дал Путину тайное обещание касательно Украины
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Политика
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Ким Чен Ын дал Путину тайное обещание касательно Украины

Ким
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Источник:  Associated Press

В Северной Корее состоялась встреча диктатора КНДР Ким Чен Ына и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова.

Главные тезисы

  • Во время встречи Ким Чен Ын передал тайное послание диктатору Путину.
  • Северная Корея поддерживает захватническую политику России, в том числе и войну против Украины.
  • Информация указывает на укрепление сотрудничества между странами в производстве и применении оружия.

Что Ким Чен Ын пообещал России

Как официально подтвердило 29 ноября Минобороны РФ, российская военная делегация во главе с министром обороны Андреем Белоусовым прибыла в КНДР для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Во время встречи Ким и Белоусов достигли "удовлетворительного консенсуса" по укреплению стратегического партнерства и защите суверенитета, интересов безопасности и международной справедливости каждой из стран перед лицом быстро меняющегося международного положения безопасности, — утверждают государственные северокорейские СМИ.

Кроме того, указано, что диктатор Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея "неизменно будет поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности перед лицом стремления империалистов к гегемонии".

Более того, указано, что он тайно пообещал нелегитимному главе Кремля Владимиру Путину свою непоколебимую поддержку в захватнической войне против Украины.

Ким Чен Ын и Андрей Белоусов (Фото: открытые источники)

Что важно знать о позиции КНДР

Официальный Пхеньян поддержал вторжение России в Украину, назвав его оборонительным ответом на то, что Россия и Северная Корея называют "безрассудным" продвижением НАТО на восток.

Еще два месяца назад стало известно, что страна-агрессорка РФ получила новые баллистические ракеты Hwasong-11 от Северной Кореи и применяла их для ударов по Киеву этим летом.

Hwasong-11 имеет дальность около 700 км и может быть оснащен ядерными или обычными боеголовками.

В этом месяце было объявлено, что КНДР существенно расширяет ключевой завод по производству баллистических ракет, применяемых Россией в войне против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, в Курской области России находятся более 11 тысяч северокорейских военных, и они уже участвовали в боях против Сил обороны Украины.

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