Ким Чен Ын дал Путину тайное обещание касательно Украины

Что Ким Чен Ын пообещал России

Как официально подтвердило 29 ноября Минобороны РФ, российская военная делегация во главе с министром обороны Андреем Белоусовым прибыла в КНДР для укрепления сотрудничества между двумя странами.

Во время встречи Ким и Белоусов достигли "удовлетворительного консенсуса" по укреплению стратегического партнерства и защите суверенитета, интересов безопасности и международной справедливости каждой из стран перед лицом быстро меняющегося международного положения безопасности, — утверждают государственные северокорейские СМИ. Поделиться

Кроме того, указано, что диктатор Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея "неизменно будет поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности перед лицом стремления империалистов к гегемонии".

Более того, указано, что он тайно пообещал нелегитимному главе Кремля Владимиру Путину свою непоколебимую поддержку в захватнической войне против Украины.

Ким Чен Ын и Андрей Белоусов (Фото: открытые источники)

Что важно знать о позиции КНДР

Официальный Пхеньян поддержал вторжение России в Украину, назвав его оборонительным ответом на то, что Россия и Северная Корея называют "безрассудным" продвижением НАТО на восток.

Еще два месяца назад стало известно, что страна-агрессорка РФ получила новые баллистические ракеты Hwasong-11 от Северной Кореи и применяла их для ударов по Киеву этим летом.

Hwasong-11 имеет дальность около 700 км и может быть оснащен ядерными или обычными боеголовками. Поделиться

В этом месяце было объявлено, что КНДР существенно расширяет ключевой завод по производству баллистических ракет, применяемых Россией в войне против Украины.