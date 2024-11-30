Ким Чен Ын дал Путину тайное обещание касательно Украины

В Северной Корее состоялась встреча диктатора КНДР Ким Чен Ына и главы Минобороны РФ Андрея Белоусова.
Главные тезисы
- Во время встречи Ким Чен Ын передал тайное послание диктатору Путину.
- Северная Корея поддерживает захватническую политику России, в том числе и войну против Украины.
- Информация указывает на укрепление сотрудничества между странами в производстве и применении оружия.
Что Ким Чен Ын пообещал России
Как официально подтвердило 29 ноября Минобороны РФ, российская военная делегация во главе с министром обороны Андреем Белоусовым прибыла в КНДР для укрепления сотрудничества между двумя странами.
Кроме того, указано, что диктатор Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея "неизменно будет поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности перед лицом стремления империалистов к гегемонии".
Более того, указано, что он тайно пообещал нелегитимному главе Кремля Владимиру Путину свою непоколебимую поддержку в захватнической войне против Украины.
Что важно знать о позиции КНДР
Официальный Пхеньян поддержал вторжение России в Украину, назвав его оборонительным ответом на то, что Россия и Северная Корея называют "безрассудным" продвижением НАТО на восток.
Еще два месяца назад стало известно, что страна-агрессорка РФ получила новые баллистические ракеты Hwasong-11 от Северной Кореи и применяла их для ударов по Киеву этим летом.
В этом месяце было объявлено, что КНДР существенно расширяет ключевой завод по производству баллистических ракет, применяемых Россией в войне против Украины.
По данным Генштаба ВСУ, в Курской области России находятся более 11 тысяч северокорейских военных, и они уже участвовали в боях против Сил обороны Украины.
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