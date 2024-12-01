Каллас оцінила ймовірність введення іноземних військ в Україну

Нова верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас дала зрозуміти, що іноземні війська в Україну все-таки можуть ввести.

Каллас виступила з новою гучною заявою

За словами політикині, появу іноземних військ в Україні не можна виключати.

Окрім того, верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки наголосила, що Європа може відіграти в цьому свою роль.

Вона також нагадала, що для офіційного Брюсселя війна РФ проти України має надзвичайне значення.

Це найсерйозніша безпекова криза, я вважаю, що нічого не слід виключати і варто зберігати певну стратегічну двозначність, — відповіла Каллас на запитання, чи можуть європейські солдати зіграти певну роль у війні в Україні — зокрема, для встановлення перемир’я. Поширити

Кая Каллас і Володимир Зеленський (Фото: president.gov.ua)

З заявою з цього приводу також нещодавно виступив шеф естонської дипломатії Маргус Цахна.

За його словами, Європа може відправити війська в Україну після мирної угоди обраного президента США Дональда Трампа.

Що відомо про переговори Зеленського та Каллас

1 грудня український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Що важливо розуміти, це її перший закордонний візит як Високої представниці ЄС.

Кая Каллас (Фото: president.gov.ua)

Глава держави привітав Каю Каллас зі вступом на посаду й наголосив, що Україна робитиме все можливе для здобуття членства у Європейському Союзі. Поширити

Окрім того, наголошується, що ключова тема перемовин сторін — потреби України в посиленні протиповітряної оборони для захисту життів українців.