Каллас оцінила ймовірність введення іноземних військ в Україну

Нова верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас дала зрозуміти, що іноземні війська в Україну все-таки можуть ввести.
Головні тези:
- Кая Каллас висловила думку про можливість введення іноземних військ в Україну.
- Європа може відіграти ключову роль у цьому процесі.
- Відомі перші подробиці переговорів між Володимиром Зеленським та Каєю Каллас.
Каллас виступила з новою гучною заявою
За словами політикині, появу іноземних військ в Україні не можна виключати.
Окрім того, верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки наголосила, що Європа може відіграти в цьому свою роль.
Вона також нагадала, що для офіційного Брюсселя війна РФ проти України має надзвичайне значення.
З заявою з цього приводу також нещодавно виступив шеф естонської дипломатії Маргус Цахна.
За його словами, Європа може відправити війська в Україну після мирної угоди обраного президента США Дональда Трампа.
Що відомо про переговори Зеленського та Каллас
1 грудня український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.
Що важливо розуміти, це її перший закордонний візит як Високої представниці ЄС.
Окрім того, наголошується, що ключова тема перемовин сторін — потреби України в посиленні протиповітряної оборони для захисту життів українців.
Володимир Зеленський і Кая Каллас також обговорили питання перемовин про вступ України до ЄС та координацію зусиль для досягнення необхідних у цьому напрямі результатів.
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