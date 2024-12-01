Каллас оценила вероятность введения иностранных войск в Украину

Новая верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас дала понять, что иностранные войска в Украину все-таки могут ввести.

Каллас выступила с новым громким заявлением

По словам политика, появление иностранных войск в Украине нельзя исключать.

Кроме того, верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что Европа может играть в этом свою роль.

Она также напомнила, что для официального Брюсселя война РФ против Украины имеет огромное значение.

Это самый серьезный кризис безопасности, я считаю, что ничего не следует исключать и следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность, — ответила Каллас на вопрос, могут ли европейские солдаты сыграть определенную роль в войне в Украине — в частности, для установления перемирия. Поделиться

Кая Каллас и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

С заявлением на этот счет также недавно выступил шеф эстонской дипломатии Маргус Цахно.

По его словам, Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения нового президента США Дональда Трампа.

Что известно о переговорах Зеленского и Каллас

1 декабря украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Что важно понимать, это ее первый зарубежный визит в роли Высокой представительницы ЕС.

Кайя Каллас (Фото: president.gov.ua)

Глава государства поздравил Каю Каллас со вступлением в должность и подчеркнул, что Украина будет делать все возможное для членства в Европейском Союзе. Поделиться

Кроме того, указано, что ключевая тема переговоров сторон — потребности Украины в усилении противовоздушной обороны для защиты украинцев.