Каллас оценила вероятность введения иностранных войск в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Каллас оценила вероятность введения иностранных войск в Украину

Каллас
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Источник:  ANSA

Новая верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас дала понять, что иностранные войска в Украину все-таки могут ввести.

Главные тезисы

  • Кайя Каллас высказала мнение о возможности введения иностранных войск в Украину.
  • Европа может сыграть ключевую роль в этом процессе.
  • Известны первые подробности переговоров между Владимиром Зеленским и Каей Каллас.

Каллас выступила с новым громким заявлением

По словам политика, появление иностранных войск в Украине нельзя исключать.

Кроме того, верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что Европа может играть в этом свою роль.

Она также напомнила, что для официального Брюсселя война РФ против Украины имеет огромное значение.

Это самый серьезный кризис безопасности, я считаю, что ничего не следует исключать и следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность, — ответила Каллас на вопрос, могут ли европейские солдаты сыграть определенную роль в войне в Украине — в частности, для установления перемирия.

Кая Каллас и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

С заявлением на этот счет также недавно выступил шеф эстонской дипломатии Маргус Цахно.

По его словам, Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения нового президента США Дональда Трампа.

Что известно о переговорах Зеленского и Каллас

1 декабря украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Что важно понимать, это ее первый зарубежный визит в роли Высокой представительницы ЕС.

Кайя Каллас (Фото: president.gov.ua)

Глава государства поздравил Каю Каллас со вступлением в должность и подчеркнул, что Украина будет делать все возможное для членства в Европейском Союзе.

Кроме того, указано, что ключевая тема переговоров сторон — потребности Украины в усилении противовоздушной обороны для защиты украинцев.

Владимир Зеленский и Кая Каллас также обсудили вопросы переговоров о вступлении Украины в ЕС и координации усилий по достижению необходимых в этом направлении результатов.

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