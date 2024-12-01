Каллас оценила вероятность введения иностранных войск в Украину

Новая верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас дала понять, что иностранные войска в Украину все-таки могут ввести.
Главные тезисы
- Кайя Каллас высказала мнение о возможности введения иностранных войск в Украину.
- Европа может сыграть ключевую роль в этом процессе.
- Известны первые подробности переговоров между Владимиром Зеленским и Каей Каллас.
Каллас выступила с новым громким заявлением
По словам политика, появление иностранных войск в Украине нельзя исключать.
Кроме того, верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что Европа может играть в этом свою роль.
Она также напомнила, что для официального Брюсселя война РФ против Украины имеет огромное значение.
С заявлением на этот счет также недавно выступил шеф эстонской дипломатии Маргус Цахно.
По его словам, Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения нового президента США Дональда Трампа.
Что известно о переговорах Зеленского и Каллас
1 декабря украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.
Что важно понимать, это ее первый зарубежный визит в роли Высокой представительницы ЕС.
Кроме того, указано, что ключевая тема переговоров сторон — потребности Украины в усилении противовоздушной обороны для защиты украинцев.
Владимир Зеленский и Кая Каллас также обсудили вопросы переговоров о вступлении Украины в ЕС и координации усилий по достижению необходимых в этом направлении результатов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-