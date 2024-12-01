Зеленский раскрыл план переговоров Украины и РФ

В потенциальных переговорах Киева и Москвы должны участвовать представители ЕС и НАТО. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Зеленский предложил участие представителей ЕС и НАТО в переговорах с Россией.
- Он также напомнил о важности сильной позиции Украины в переговорном процессе.
- Глава государства объяснил, почему нельзя допустить замораживания войны.
Зеленский поделился своим видением
По словам главы государства, в этом формате он понимает, о чем можно говорить и договариваться.
Кроме того, он подчеркнул, что самая большая проблема, которую нужно будет решать: согласна ли Россия вообще видеть Украину независимой страной?
Украина не хочет соглашаться на замораживании войны
Владимир Зеленский также предупредил, что если заморозить войну без сильной позиции для Украины, Владимир Путин вскоре снова начнет войну.
По мнению главы государства, Кремль до сих пор не отказался от идеи тотального захвата Украины.
Это важно понимать всем союзникам Киева.
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