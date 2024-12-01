Зеленский раскрыл план переговоров Украины и РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл план переговоров Украины и РФ

Офис Президента Украины
Зеленский
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В потенциальных переговорах Киева и Москвы должны участвовать представители ЕС и НАТО. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Зеленский предложил участие представителей ЕС и НАТО в переговорах с Россией.
  • Он также напомнил о важности сильной позиции Украины в переговорном процессе.
  • Глава государства объяснил, почему нельзя допустить замораживания войны.

Зеленский поделился своим видением

Когда у нас есть этот перечень (пунктов, которые поставят Украину в сильную позицию — ред.), тогда мы можем сесть и общаться. Кто будет за столом переговоров? Да, Россия, Украина и, как я сказал, Европейский Союз и НАТО. Почему? Потому что мы видим себя частью системы безопасности в этих союзах.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, в этом формате он понимает, о чем можно говорить и договариваться.

Кроме того, он подчеркнул, что самая большая проблема, которую нужно будет решать: согласна ли Россия вообще видеть Украину независимой страной?

Я думаю, что самый трудный вопрос, который нам предстоит решать… потому что лицо, которое будет сидеть напротив, Россия, если они не захотят мира, не захотят видеть Украину в будущем независимой страной, о чем можно договариваться?

Украина не хочет соглашаться на замораживании войны

Владимир Зеленский также предупредил, что если заморозить войну без сильной позиции для Украины, Владимир Путин вскоре снова начнет войну.

Если будет заморожен конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через 2-3-5 лет, это не зависит от нас, он вернется и разрушит нас полностью.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению главы государства, Кремль до сих пор не отказался от идеи тотального захвата Украины.

Это важно понимать всем союзникам Киева.

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