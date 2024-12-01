Зеленський розкрив план переговорів України та РФ

У потенційних перемовинах Києва та Москви мають брати участь представники ЄС і НАТО. З такою заявою виступив глава держави Володимир Зеленський.

Зеленський поділився своїм баченням

Коли ми маємо цей перелік (пунктів, які поставлять Україну в сильну позицію — ред.), тоді ми можемо сісти і спілкуватися. Хто буде за цим столом переговорів? Так, Росія, Україна і, як я сказав, Європейський Союз і НАТО. Чому? Тому що ми бачимо себе частиною безпекової системи у цих союзах. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, в цьому форматі він розуміє, про що можна говорити та домовлятися.

Окрім того, він наголосив, що найбільша проблема, яку потрібно буде вирішувати, полягатиме в тому, чи згодна Росія взагалі бачити Україну незалежною країною.

Я думаю, що найважче питання, яке нам треба буде вирішувати… бо особа, яка буде сидіти навпроти, Росія, якщо вони не захочуть миру, не захочуть бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися? Поширити

Україна не хоче погоджуватися на замороження війни

Володимир Зеленський також попередив: якщо заморозити війну без сильної позиції для України, Володимир Путін невдовзі знову розпочне війну.

Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2-3-5 років, це не залежить від нас, він повернеться і він зруйнує нас повністю й цілковито. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, Кремль досі не відмовився від ідеї тотального захоплення України.

Це важливо розуміти усім союзникам Києва.