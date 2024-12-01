Зеленський розкрив план переговорів України та РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив план переговорів України та РФ

Офіс Президента України
Зеленський

У потенційних перемовинах Києва та Москви мають брати участь представники ЄС і НАТО. З такою заявою виступив глава держави Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Зеленський запропонував участь представників ЄС та НАТО у переговорах з Росією.
  • Він також нагадав про важливість сильної позиції України у переговорному процесі.
  • Глава держави пояснив, чому не можна допустити замороження війни.

Зеленський поділився своїм баченням

Коли ми маємо цей перелік (пунктів, які поставлять Україну в сильну позицію — ред.), тоді ми можемо сісти і спілкуватися. Хто буде за цим столом переговорів? Так, Росія, Україна і, як я сказав, Європейський Союз і НАТО. Чому? Тому що ми бачимо себе частиною безпекової системи у цих союзах.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, в цьому форматі він розуміє, про що можна говорити та домовлятися.

Окрім того, він наголосив, що найбільша проблема, яку потрібно буде вирішувати, полягатиме в тому, чи згодна Росія взагалі бачити Україну незалежною країною.

Я думаю, що найважче питання, яке нам треба буде вирішувати… бо особа, яка буде сидіти навпроти, Росія, якщо вони не захочуть миру, не захочуть бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися?

Україна не хоче погоджуватися на замороження війни

Володимир Зеленський також попередив: якщо заморозити війну без сильної позиції для України, Володимир Путін невдовзі знову розпочне війну.

Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2-3-5 років, це не залежить від нас, він повернеться і він зруйнує нас повністю й цілковито.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, Кремль досі не відмовився від ідеї тотального захоплення України.

Це важливо розуміти усім союзникам Києва.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп провів ще одні таємні переговори щодо України — з ким і навіщо
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в НАТО. Які члени Альянсу виступають проти
Зеленський і Рютте
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив позицію України щодо 5 статті НАТО у разі членства в Альянсі
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?