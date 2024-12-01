Зеленський розкрив план переговорів України та РФ

У потенційних перемовинах Києва та Москви мають брати участь представники ЄС і НАТО. З такою заявою виступив глава держави Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Зеленський запропонував участь представників ЄС та НАТО у переговорах з Росією.
- Він також нагадав про важливість сильної позиції України у переговорному процесі.
- Глава держави пояснив, чому не можна допустити замороження війни.
Зеленський поділився своїм баченням
За словами глави держави, в цьому форматі він розуміє, про що можна говорити та домовлятися.
Окрім того, він наголосив, що найбільша проблема, яку потрібно буде вирішувати, полягатиме в тому, чи згодна Росія взагалі бачити Україну незалежною країною.
Україна не хоче погоджуватися на замороження війни
Володимир Зеленський також попередив: якщо заморозити війну без сильної позиції для України, Володимир Путін невдовзі знову розпочне війну.
На переконання глави держави, Кремль досі не відмовився від ідеї тотального захоплення України.
Це важливо розуміти усім союзникам Києва.
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