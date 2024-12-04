Вступление Украины в НАТО. Еще одна страна выступила против

Шеф люксембургской дипломатии Ксавье Беттель высказался против членства Украины в НАТО.
Главные тезисы
- Тем не менее, дипломат поддерживает перспективы Украины стать членом Европейского Союза.
- Беттель не поддерживает идею введения войск НАТО в Украину, оценивая это как эскалационное решение.
- Глава МИД также выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения помощи для Украины со стороны США.
Люксембург не поддерживает членство Украины в НАТО
Согласно данным журналистов, новое заявление дипломата на этот счет прозвучало во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.
Как уже упоминалось ранее, она прошла 3 декабря в Брюсселе.
Беттель официально подтвердил, что не поддерживает идею членства Украины в Альянсе, объясняя свою позицию риском немедленного возникновения новых конфликтов.
Тем не менее, шеф люксембургской дипломатии высказался в поддержку перспективы Украины стать членом Европейского Союза.
Как Беттель оценивает потенциальный ввод войск НАТО в Украину
По словам дипломата, на сегодняшний день он выступает против идеи отправления военных НАТО в Украину, ведь считает это эскалационным решением.
Представители СМИ попросили его оценить возможность развертывания войск НАТО в Украине "в целях обеспечения возможного мира".
Более того, указано, что Беттель скептически высказался относительно позиции стран, якобы готовых к отправке войск в Украину.
Глава МИД Люксембурга также питает надежду, что новый президент США Дональд Трамп не заблокирует помощь для Украины, ведь это будет иметь серьезные последствия.
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