Вступление Украины в НАТО. Еще одна страна выступила против
Категория
Политика
Дата публикации

Вступление Украины в НАТО. Еще одна страна выступила против

Беттель
Читати українською
Источник:  Spiegel

Шеф люксембургской дипломатии Ксавье Беттель высказался против членства Украины в НАТО.

Главные тезисы

  • Тем не менее, дипломат поддерживает перспективы Украины стать членом Европейского Союза.
  • Беттель не поддерживает идею введения войск НАТО в Украину, оценивая это как эскалационное решение.
  • Глава МИД также выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения помощи для Украины со стороны США.

Люксембург не поддерживает членство Украины в НАТО

Согласно данным журналистов, новое заявление дипломата на этот счет прозвучало во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

Как уже упоминалось ранее, она прошла 3 декабря в Брюсселе.

Беттель официально подтвердил, что не поддерживает идею членства Украины в Альянсе, объясняя свою позицию риском немедленного возникновения новых конфликтов.

Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность.

Ксавье Беттель

Ксавье Беттель

Глава МИД Люксембурга

Тем не менее, шеф люксембургской дипломатии высказался в поддержку перспективы Украины стать членом Европейского Союза.

Как Беттель оценивает потенциальный ввод войск НАТО в Украину

По словам дипломата, на сегодняшний день он выступает против идеи отправления военных НАТО в Украину, ведь считает это эскалационным решением.

Представители СМИ попросили его оценить возможность развертывания войск НАТО в Украине "в целях обеспечения возможного мира".

Войска на земле означают войну, и нам нужно об этом помнить, — заявил глава люксембургского МИД.

Более того, указано, что Беттель скептически высказался относительно позиции стран, якобы готовых к отправке войск в Украину.

Интересно, кто будет объяснять это собственной стране, когда придет время? — поинтересовался он.

Глава МИД Люксембурга также питает надежду, что новый президент США Дональд Трамп не заблокирует помощь для Украины, ведь это будет иметь серьезные последствия.

Если Трамп скажет: "Вот мой план, я прекращаю давать деньги", то один за другим другие поступят так же, и тогда это действительно произойдет. Мы подведем Украину, и это будет ужасно. Они воюют за нас, не следует об этом забывать. Но я не считаю, что мы готовы отправлять туда людей.

Ксавье Беттель

Ксавье Беттель

Глава МИД Люксембурга

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда может закончиться война РФ против Украины — прогноз Зеленского
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вернут ли Украине ядерное оружие — ответ США
Салливан
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Каллас оценила вероятность введения иностранных войск в Украину
Каллас

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?