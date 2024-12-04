Вступление Украины в НАТО. Еще одна страна выступила против

Люксембург не поддерживает членство Украины в НАТО

Согласно данным журналистов, новое заявление дипломата на этот счет прозвучало во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

Как уже упоминалось ранее, она прошла 3 декабря в Брюсселе.

Беттель официально подтвердил, что не поддерживает идею членства Украины в Альянсе, объясняя свою позицию риском немедленного возникновения новых конфликтов.

Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность. Ксавье Беттель Глава МИД Люксембурга

Тем не менее, шеф люксембургской дипломатии высказался в поддержку перспективы Украины стать членом Европейского Союза.

Как Беттель оценивает потенциальный ввод войск НАТО в Украину

По словам дипломата, на сегодняшний день он выступает против идеи отправления военных НАТО в Украину, ведь считает это эскалационным решением.

Представители СМИ попросили его оценить возможность развертывания войск НАТО в Украине "в целях обеспечения возможного мира".

Войска на земле означают войну, и нам нужно об этом помнить, — заявил глава люксембургского МИД. Поделиться

Более того, указано, что Беттель скептически высказался относительно позиции стран, якобы готовых к отправке войск в Украину.

Интересно, кто будет объяснять это собственной стране, когда придет время? — поинтересовался он. Поделиться

Глава МИД Люксембурга также питает надежду, что новый президент США Дональд Трамп не заблокирует помощь для Украины, ведь это будет иметь серьезные последствия.