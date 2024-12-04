В команде Трампа назревает раскол на фоне громкого секс-скандала

Недавно новый президент США Дональд Трамп выдвинул Пита Гегсета на должность главы Пентагона. Однако, по меньшей мере, 6 членов команды республиканца выступили против этого решения, ведь Гегсета обвиняют в сексуальных притязаниях.
Главные тезисы
- Сенаторы-республиканцы озабочены возможным злоупотреблением алкоголем и финансовой халатностью Хегсета.
- Последний отвергает обвинения, его адвокат утверждает, что дело закрыто.
- Трампа поддерживает Хегсета и заявляет, что решение о назначении на должность министра обороны США не будет отменено.
Пентагон может возглавить преступник
Журналисты узнали, что сенаторы-республиканцы озабочены тем фактом, что Хегсета обвиняют в сексуальных домогательствах.
Более того, в сети активно распространяется информация о его возможном злоупотреблении алкоголем и финансовой халатности.
Что важно понимать, чтобы быть утвержденным в должности, Хегсет может позволить себе потерять только три голоса сенаторов-республиканцев при условии, что все сенаторы от Демократической партии проголосуют против него.
По словам сенаторки от Республиканской партии Джонни Эрнст, она не поддерживает кандидатуру Хегсета и планирует расспросить его об обвинениях в его адрес.
Сам Дональд Трамп пока не комментировал обеспокоенность некоторых членов своей команды на этот счет.
Как в США реагируют на секс-скандал вокруг Хегсета
Как утверждает адвокат Пита Хегсета, заявление о его нападении на женщину было "полностью расследовано и признано не соответствующим действительности".
Журналисты также поинтересовались у юриста, заключал ли потенциальный глава Пентагона с женщиной соглашение о неразглашении. Адвокат на это ответил, что "никаких других скелетов не всплывет".
Скандальную ситуацию также прокомментировал директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг.
По словам последнего, Дональд Трампа поддерживает Хегсета и не планирует отменять свое решение.
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