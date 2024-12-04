В Южной Корее планируют обвинить президента в госизмене

Демократическая партия Южной Кореи планирует обвинить президента Юна Сок Йоля в государственной измене и начать процедуру импичмента.
Главные тезисы
- Парламент должен проголосовать за импичмент, набрав две трети голосов, чтобы решение было окончательно принято.
- Президент Юн Сок Йоль ввел чрезвычайное военное положение в стране, что спровоцировало протесты и отмену решения парламентом.
- Диктатор КНДР Ким Чен Ын обратился к главе Южной Кореи на фоне последних событий.
Лидеру Южной Кореи грозит импичмент
С заявлением на этот счет выступили представители главной оппозиционной Демократической партии.
Они официально подтвердили, что намерены предъявить обвинения в государственной измене против Юна, а также его министров обороны и внутренних дел.
Кроме того, указано, что вскоре им будет объявлен импичмент, чтобы привлечь их к ответственности за эти действия.
Что важно понимать, парламент должен проголосовать за начало процедуры импичмента в течение 72 часов после того, как предложение будет вынесено на пленарное заседание.
Чтобы решение было окончательно принято, необходимо большинство в две трети голосов.
Журналисты обращают внимание на то, что у Демократической партии и других небольших оппозиционных партий вместе есть 192 места, а это значит, что по меньшей мере восемь из 108 депутатов от правящей партии должны поддержать импичмент, чтобы его приняли.
Последние события в Южной Корее — самое важное
3 декабря глава государства Юн Сок Йоль неожиданно для всех заявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.
По его словам, эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".
Парламент Южной Кореи сразу выступил против решения президента и проголосовал за его отмену.
На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.
Диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-