В Южной Корее планируют обвинить президента в госизмене
Категория
Мир
Дата публикации

В Южной Корее планируют обвинить президента в госизмене

Юн Сок Йоль
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Источник:  Yonhap

Демократическая партия Южной Кореи планирует обвинить президента Юна Сок Йоля в государственной измене и начать процедуру импичмента.

Главные тезисы

  • Парламент должен проголосовать за импичмент, набрав две трети голосов, чтобы решение было окончательно принято.
  • Президент Юн Сок Йоль ввел чрезвычайное военное положение в стране, что спровоцировало протесты и отмену решения парламентом.
  • Диктатор КНДР Ким Чен Ын обратился к главе Южной Кореи на фоне последних событий.

Лидеру Южной Кореи грозит импичмент

С заявлением на этот счет выступили представители главной оппозиционной Демократической партии.

Они официально подтвердили, что намерены предъявить обвинения в государственной измене против Юна, а также его министров обороны и внутренних дел.

Кроме того, указано, что вскоре им будет объявлен импичмент, чтобы привлечь их к ответственности за эти действия.

Лидер Демократической партии Ли Чже Мэн назвал объявление военного положения "незаконным", и заявил, что Юн "больше не является президентом" Южной Кореи.

Что важно понимать, парламент должен проголосовать за начало процедуры импичмента в течение 72 часов после того, как предложение будет вынесено на пленарное заседание.

Чтобы решение было окончательно принято, необходимо большинство в две трети голосов.

Журналисты обращают внимание на то, что у Демократической партии и других небольших оппозиционных партий вместе есть 192 места, а это значит, что по меньшей мере восемь из 108 депутатов от правящей партии должны поддержать импичмент, чтобы его приняли.

Последние события в Южной Корее — самое важное

3 декабря глава государства Юн Сок Йоль неожиданно для всех заявил о введении чрезвычайного военного положения в стране.

По его словам, эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение, — сказал он.

Парламент Южной Кореи сразу выступил против решения президента и проголосовал за его отмену.

На фоне последних событий здание Нацасамблеи в Сеуле активно штурмовали силовики, а у входа начались столкновения со спецназовцами, выполняющими приказ президента.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал президента Южной Кореи "прекратить давление на свободу".

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