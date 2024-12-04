У Південній Кореї планують звинуватити президента у держзраді

Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента Юна Сок Йоля в державній зраді і розпочати процедуру імпічменту.

Лідеру Південної Кореї загрожує імпічмент

З заявою з цього приводу виступили представники головної опозиційної Демократичної партії.

Вони офіційно підтвердили, що мають намір виснути звинувачення у державній зраді проти Юна, а також його міністрів оборони та внутрішніх справ.

Окрім того, вказано, що незабаром їм буде оголошено імпічмент, щоб притягнути їх до відповідальності за ці дії.

Лідер Демократичної партії Лі Чже Мен назвав оголошення воєнного стану "незаконним", і заявив, що Юн "більше не є президентом" Південної Кореї. Поширити

Що важливо розуміти, парламент повинен проголосувати за початок процедури імпічменту протягом 72 годин після того, як пропозиція буде винесена на пленарне засідання.

Щоб рішення було остаточно ухвалене — необхідна більшість у дві третини голосів.

Журналісти звертають увагу на те, що Демократична партія та інші невеликі опозиційні партії разом мають 192 місця, а це означає, що принаймні вісім зі 108 депутатів від правлячої партії повинні підтримати імпічмент, щоб його ухвалили.

Останні події в Південній Кореї — найважливіше

3 грудня глава держави Юн Сок Йоль неочікувано для всіх заявив про введення надзвичайного воєнного стану у країні.

За його словами, цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Щоб захистити ліберальну Південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил Північної Кореї, і знищити антидержавні елементи... я оголошую надзвичайний воєнний стан, — сказав він. Поширити

Парламент Південної Кореї одразу виступив проти рішення президента й проголосував за його скасування.

На тлі останніх подій будівлю Нацасамблеї в Сеулі активно штурмували силовики, а біля входу розпочалися сутички зі спецпризначенцями, які виконують наказ президента.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин закликав президента Південної Кореї “припинити тиск на свободу”.