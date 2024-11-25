Північна Корея розширює виробництво балістичних ракет для передачі РФ

КНДР активно розширює виробничі потужності ключового заводу, де збирають ракети малої дальності, які передаються Росії.
Головні тези:
- Північна Корея розширює виробництво балістичних ракет для передачі Росії, що може вплинути на безпеку Європи та України.
- Завод “11 лютого” в місті Хамхін виготовляє ракети класу “Хвасон-11”, які дозволяють Росії компенсувати дефіцит виробничих потужностей.
- Новий цех на заводі свідчить про спроби значно збільшити продуктивність виробництва ракет, включаючи ХН-23.
- Експерти зауважують, що використання північнокорейських ракет може викликати занепокоєння серед міжнародної спільноти, особливо в контексті війни проти України.
- Дані ГУР розкривають деталі про балістику РФ та її зв'язок з ракетним комплексом 'Кєдр', випробування якого відбувалися в різних регіонах російської Федерації.
Що відомо про один із найбільших заводів КНДР
Завод, відомий як "11 лютого", входить до машинобудівного комплексу "Ренсон" у місті Хамхін, другому за розмірами в КНДР.
Цей об'єкт є єдиним відомим підприємством, яке виготовляє твердопаливні ракети класу "Хвасон-11".
За даними супутникових знімків, зроблених компанією Planet Labs, у жовтні на території заводу будується новий цех, а також житлові комплекси для працівників. Крім того, помітно модернізацію входів до підземних приміщень: прибрано старий мостовий кран, що заважав доступу до тунелів.
Експерти наголошують, що такі ракети, хоч і використовуються в обмеженій кількості, можуть бути корисними для Росії у війні проти України, дозволяючи їй компенсувати дефіцит власних виробничих потужностей.
Будівництво на заводі, за даними SI Analytics, прогресує швидкими темпами, що свідчить про підготовку до активного нарощування виробництва. Також зазначається, що нові конструкції можуть приховувати діяльність заводу від супутникового спостереження.
ГУР розкрило деталі про балістику РФ після атаки на Дніпро
Згідно з даними українських розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.
Окрім того, наголошується, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.
ГУР звертає увагу на те, що до розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучені одразу кілька підприємств ворожого ВПК:
АТ “Корпорация “московский институт теплотехники” (м. Москва);
АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”(м. Волгоград);
АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор” (м. Москва);
АТ “Концерн “Созвездие” (м. Воронєж);
АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (м. Москва); ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент” (м. Москва).
Згідно з даними ГУР, випробування ракетного комплексу “Кєдр” відбувалися на “4 государственном центральном межвидовом полигоне рф” (м. Капустін яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.
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