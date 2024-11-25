Північна Корея розширює виробництво балістичних ракет для передачі РФ

Що відомо про один із найбільших заводів КНДР

Завод, відомий як "11 лютого", входить до машинобудівного комплексу "Ренсон" у місті Хамхін, другому за розмірами в КНДР.

Цей об'єкт є єдиним відомим підприємством, яке виготовляє твердопаливні ракети класу "Хвасон-11".

За даними супутникових знімків, зроблених компанією Planet Labs, у жовтні на території заводу будується новий цех, а також житлові комплекси для працівників. Крім того, помітно модернізацію входів до підземних приміщень: прибрано старий мостовий кран, що заважав доступу до тунелів.

Фото — reuters.com

Ці дії свідчать про спроби значно збільшити продуктивність заводу. Новий цех, хоча й менший за попередній, створений для збирання ракет і виготовлення їхніх компонентів, таких як хвостові частини та носові обтічники. Зокрема, аналітики припускають, що тут можуть виготовляти ракети KN-23, здатні обходити системи ППО завдяки своїй "похилій" траєкторії польоту. Поширити

Фото — reuters.com

Експерти наголошують, що такі ракети, хоч і використовуються в обмеженій кількості, можуть бути корисними для Росії у війні проти України, дозволяючи їй компенсувати дефіцит власних виробничих потужностей.

Будівництво на заводі, за даними SI Analytics, прогресує швидкими темпами, що свідчить про підготовку до активного нарощування виробництва. Також зазначається, що нові конструкції можуть приховувати діяльність заводу від супутникового спостереження.

Хоча північнокорейські ракети становлять лише невелику частку ударів Росії по Україні, їхнє використання викликає занепокоєння серед міжнародної спільноти, зокрема в Сеулі та Вашингтоні. Це демонструє кінець майже двадцятирічного консенсусу Ради Безпеки ООН щодо стримування ракетних програм Пхеньяна, — зазначає видання. Поширити

ГУР розкрило деталі про балістику РФ після атаки на Дніпро

Згідно з даними українських розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

Окрім того, наголошується, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.

ГУР звертає увагу на те, що до розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучені одразу кілька підприємств ворожого ВПК:

АТ “Корпорация “московский институт теплотехники” (м. Москва);

АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”(м. Волгоград);

АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор” (м. Москва);

АТ “Концерн “Созвездие” (м. Воронєж);

АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (м. Москва); ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент” (м. Москва).