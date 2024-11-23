Україна створює власні балістичні ракети

Заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр офіційно підтвердила, що Україна наразі розробляє кілька вітчизняних балістичних ракет.

Україна активно створює власну зброю

Що важливо розуміти, більшість важливих деталей щодо ракетної програми України є засекречиними.

Попри це, міністр оборони Рустем Умєров нещодавно обіцяв, що до кінця 2024 року чи у 2025-му з'явиться інформація про "масштабну ракетну програму".

Як вдалося дізнатися журналістам, наразі Україна сконцентрувалася над створенням ракет, якими можна завдавати ударів по глибоких тилах ворога.

Також WSJ зазначає, що українській ракетній програмі України станом на сьогодні бракує фінансування і потужностей, через що її ефективність буде обмежена.

Київ, ймовірно, залишиться залежним від Заходу щодо деяких видів зброї на довгі роки вперед, — йдеться в повідомленні. Поширити

В України будуть балістичні ракети власного виробництва

За словами позаштатного радника українського лідера Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександра Камишіна, однією з перешкод для реалізації ракетної програми є недостатня кількість коштів.

Експерт з військової авіації Дуглас Баррі розповів, що виробляти балістичні ракети особливо дорого.

Насамперед тому, що їх виготовляють з матеріалів, які мають витримувати дуже високі температури.